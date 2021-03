Papa Francisco.- La cuenta de Instagram del Papa Francisco cumple cinco años

19/03/2016 Primera imagen del Papa Francisco en Instagram SOCIEDAD EUROPA



ROMA, 19 (EUROPA PRESS)



La cuenta de Instagram del Papa @franciscus ha cumplido este 19 de marzo cinco años "con el objetivo de hacerse cercano al mundo en la misericordia y la ternura", según informa la página del Vaticano, Vatican News.



Actualmente la cuenta en la red social del Papa tiene más de 7 millones de personas que le siguen y que a su vez interactúan, comentan y comparten los diferentes y especiales momentos de la misión del Pontífice. La mayor parte de los 7.722.000 seguidores proviene de Brasil, seguidos por Estados Unidos, Colombia e Italia. La edad media de los usuarios que siguen la cuenta del Papa está entre 25 y 34 años.



"La cuenta de Instagram ha demostrado con el tiempo ser una oportunidad para acompañar al Papa a través de interacciones, comentarios y publicaciones", señala el Vaticano que hace referencia al pasado 27 de marzo de 2020, con motivo del histórico momento especial de oración en plena pandemia del Papa Francisco subiendo solo al atrio de la Basílica de San Pedro, en una plaza vacía. En total esta imagen recabó más de un millón de "me gusta" y 24.200 comentarios, principalmente de agradecimiento y unidad en la oración.



Otro ejemplo más reciente es el viaje a Irak, que tuvo 17 millones de visualizaciones y dos millones de interacciones con contenidos en Instagram. Entre los comentarios destacan los de los iraquíes, tanto cristianos como musulmanes, que agradecen al Papa el viaje, sus palabras de reconciliación y paz, y el haber llamado la atención del mundo sobre su país.



En noviembre del año pasado el Vaticano abrió una investigación para aclarar si hubo un posible error humano en el equipo que gestiona las redes sociales del Papa o si fue, en cambio, un hacker informático el que provocó que la cuenta de Instagram del Pontífice pusiera un like a la foto de una modelo brasileña vestida de colegiala.



Según confirmaron entonces fuentes del Vaticano a Europa Press, se descartaba que hubiera habido un acto deliberado o malintencionado por parte del reducido grupo que se encarga de la gestión de las redes sociales vinculadas al Santo Padre. Además la empresa Instagram también abrió diligencias para dar con el responsable del error que indujo a que la cuenta oficial del Papa en Instagram. Sin embargo de momento no se han revelado las conclusiones de esta investigación.