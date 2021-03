Pablo López responde a los rumores de amistad con Sara Carbonero

05/12/2020 Pablo López en los 40 Music awards 2020 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Hace tan solo dos días se aseguraba que Pablo López estaba siendo el gran apoyo de Sara Carbonero en estos momentos tan difíciles para ella, no solamente por su separación con Iker Casillas, sino también por su lucha contra el cáncer. Una información que nos dejaba locamente sorprendidos y por la que le hemos preguntado al cantante para salir de dudas.



Nos ha hecho mucha gracia la reacción de Pablo porque, además de desmentirlo, ha sido muy respetuoso y le ha agradecido a Sara Carbonero que haya expuesto públicamente su gusto por la música que hace... y lo cierto es que no hay nada mejor para un artista que una persona, con notoriedad pública en los medios de comunicación, elogie su trabajo.



Volviendo a la reacción del cantante, éstas han sido sus primeras palabras cuando le hemos comentado lo que un digital aseguraba en exclusiva: "¡Pero si no la conozco!", además se quedaba muy sorprendido por lo publicado: "¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza".



Lo que sí que ha querido exponer Pablo López con total sinceridad ha sido el agradecimiento hacia Sara Carbonero por hacer público su sentimiento a su música: "Eso es maravilloso, se lo agradezco muchísimo, gracias por estar aquí". Con esta sorprendente reacción del artista nos queda claro que la sorpresa se la ha llevado él y no nosotros, si no piensas igual, pincha en el siguiente vídeo: