ONG piden a Congreso salvadoreño que se estudie una ley contra la discriminación

San Salvador, 18 mar (EFE).- Un grupo de organizaciones LGBTI, feministas y sociales solicitaron este jueves a los diputados de una comisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador que se comience con el estudio de una ley que promueve la igualdad y que busca eliminar la discriminación.

Las ONG indicaron en un comunicado que el pasado 24 de febrero presentaron al Congreso un proyecto denominado Ley Especial por la Igualdad y la no Discriminación que pasó a la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, pero hasta el momento "no se ha comenzado su estudio y análisis".

Señalaron que el objetivo de la normativa es "promover la equidad y la igualdad entre las personas, erradicar perjuicios y estereotipos, prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación" que sufren los grupos minoritarios del país, como los miembros de la comunidad LGBTI.

"Es obligación del Estado promover normativas jurídicas para la eliminación de todas las formas de discriminación que, de manera directa o indirecta, afectan a todas las personas en su diversidad por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, entre otros aspectos", subrayaron.

Por ello, también exhortaron al Ejecutivo que gestione la aprobación de la referida ley y que se plantee dicha normativa como una de las prioridades de las políticas públicas para "promover y desarrollar la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación".

Asimismo, invitaron a la población LGBTI, a mujeres y a personas en condición de vulnerabilidad a ejercer su ciudadanía y a demandar el cumplimiento de sus derechos humanos.

Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch (HRW) en el área LGTBI para América Latina y el Caribe, señaló recientemente que los estigmas sociales y la discriminación a las personas de la comunidad LGTBI no ceden en El Salvador "a pesar de las obligaciones internacionales" sobre derechos humanos adquiridas por el Estado.

Además, El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) como uno de los países más peligrosos para la mujeres por los niveles de feminicidios y de violencia machista que sufren.