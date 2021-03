Neymar y Mbappé son, a gran distancia, los jugadores mejor pagados en Francia

Kylian Mbappe (i) y Neymar Jr (d) durante un partido. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 19 mar (EFE).- Neymar y Mbappé, por este orden, son los futbolistas mejor pagados en Francia, en la lista publicada este viernes por L'Équipe, en la que los jugadores del París Saint Germain (PSG) copan las once primeras plazas.

De acuerdo con las estimaciones del diario deportivo, el salario bruto mensual de Neymar es de 3.060.000 euros, sin incluir primas.

El salario del brasileño supera prácticamente en un 50 % el de la otra gran estrella del PSG, el internacional francés Mbappé, que gana 2.098.000 euros al mes.

A continuación vienen el brasileño Marquinhos con 1.200.000 euros; el italiano Marco Verrati con 1.200.000, el argentino Angel Di María con 1.100.000, el costarricense Keylor Navas con 1.000.000.

Les siguen el argentino Mauro Icardi con 800.000, el también argentino Leandro Paredes con 750.000, el español Juan Bernat con 700.000, el francés Presnel Kimpembe con 670.000 y el español Ander Herrera con 650.000.

El futbolista mejor pagado del fútbol francés que no pertenece al club de la capital es el francés Wissam Ben Yeder, del Mónaco, que recibe 650.000 euros al mes y justo por detrás hay otro del mismo club, el español Cesc Fábregas con 600.000.

A partir de ahí vuelven a aparecer más futbolistas del PSG, que en total ocupan 16 de las 20 primeras plazas. El alemán Draxler está en la decimocuarta con 600.000 euros y el senegalés Idrissa Gueye en la decimoquinta, con 500.000.

Como no podía ser de otra manera, el sueldo medio de los componentes del equipo de París es, de largo, el más elevado, con 800.000 euros mensuales. Prácticamente cuadruplica al segundo, que es el Olympique de Marsella con 202.000 euros de media.

A partir de ahí vienen el Mónaco con 185.000 euros, el Lyon con 145.000, el Rennes con 130.000 y el Niza y el Lille con 110.000 cada uno.

L'Équipe anticipa una reducción drástica de los gastos salariales de los clubes franceses por las grandes pérdidas que van a sufrir esta temporada y por las incertidumbres de cara a las siguientes, en particular en lo que respecta a los derechos de televisión.