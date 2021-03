New York Knicks consigue derrotar a Orlando Magic (94-93)

New York Knicks ganó como local a Orlando Magic por 94-93 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados fuera de casa contra Philadelphia 76ers por 99-96, mientras que los de Orlando Magic también perdieron en casa con Miami Heat por 97-102, por lo que tras el partido acumularon diez derrotas seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 21 partidos ganados de 42 disputados. Por su parte, Orlando Magic se quedaría fuera de los Play-off con 13 victorias en 40 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de Orlando Magic, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 15-2 y tuvo una diferencia máxima de 10 puntos (10-20) y terminó con un 24-26. Posteriormente, en el segundo cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador hasta que finalizó con un resultado parcial de 21-18. Tras esto, los equipos acumularon un total de 45-44 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New York Knicks consiguieron distanciarse en el luminoso, alcanzaron una diferencia de 16 puntos (72-56) hasta finalizar con un resultado parcial de 27-22 y un 72-66 total. Finalmente, durante el último cuarto de nuevo hubo alternancias en el electrónico y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 22-27. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado final de 94-93 para New York Knicks.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Julius Randle y Alec Burks, que consiguieron 18 puntos, 17 asistencias y 10 rebotes y 21 puntos, dos asistencias y 10 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Nikola Vucevic y Evan Fournier por sus intervenciones en el encuentro, con 17 puntos, cuatro asistencias y 16 rebotes y 23 puntos, cuatro asistencias y un rebote respectivamente.

En el siguiente choque de la competición, New York Knicks se enfrentará a Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, mientras que el próximo encuentro de Orlando Magic será contra Brooklyn Nets en el Amway Center.