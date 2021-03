Musical sobre Chavela Vargas revive al teatro en el Movistar Arena de Bogotá

La artista Carmenza Gómez participa hoy, jueves de una jornada de ensayo del musical “Chavela por siempre Vargas”, en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). Desde el próximo 25 de marzo, más de 30 artistas encarnarán la historia de la mexicana Chavela Vargas con la presentación de un musical que tendrá asistencia de público luego de que pasara más de un año con restricciones para los espectáculos en vivo, por la pandemia del covid-19. EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 18 mar (EFE).- Con un musical que recorre la vida de la legendaria cantante mexicana Chavela Vargas, el Movistar Arena, una de las principales casas de espectáculos de Bogotá, reabrirá al público el próximo 25 de marzo después de casi un año cerrado para las artes por la pandemia de coronavirus.

La obra lleva por título "Chavela por siempre Vargas", y es "un homenaje a una mujer que rompió todas las barreras, que rompió paradigmas, que derribó muros, que se enfrentó a la dificultad de ser una mujer diferente en un país tan machista como México, como podría ser Colombia", dijo este jueves a Efe el director del musical, Manuel José Álvarez, en uno de los ensayos.

El director, que hizo conciertos con la artista, principalmente en España, señala que esta obra es "la excusa ideal" para que la gente se reencuentre "con la cultura, con el arte, con el teatro, con la música, con la danza" después de un año difícil y de parálisis casi total del mundo del espectáculo por la pandemia de la covid-19.

"Yo quería contar a Chavela desde vieja y que recorriera su vida a la niñez, a su juventud, hasta llegar a su gran éxito en el Teatro Olimpia de París, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Palacio de Bellas Artes de México", afirma Álvarez, que fue director durante cinco años del Teatro Colón de Bogotá y es uno de los profesionales más aclamados del país.

TRES EDADES DE CHAVELA

En el escenario del Movistar Arena el público podrá ver a la actriz Carmenza Gómez en el papel de una Chavela Vargas ya madura, acompañada por Adriana Bottina, que interpretará a una Chavela joven, y Ana Sofía González, en el papel de Chavela niña.

El actor Julián Román encarnará al cantante José Alfredo Jiménez, eterno ídolo de la música ranchera, y Diego León Hoyos estará en el papel del director español de cine Pedro Almodóvar, que fue una figura importante y uno de los amigos entrañables en la última etapa de la vida de Chavela Vargas.

El cuerpo de danza, conformado por nueve bailarines, será dirigido por Jimmy Rangel, creador de decenas de proyectos en Colombia y el exterior y que ha colaborado en espectáculos de Lady Gaga, el Cirque du Soleil o de La Fura dels Baus, entre otros.

La parte musical estará a cargo del Mariachi Contemporáneo, conformado por jóvenes de diferentes escuelas de música de Colombia como la Orquesta Filarmónica, el Conservatorio de la Universidad Nacional, el Conservatorio de Ibagué, la Orquesta de la Universidad Distrital y la Sinfónica Juvenil de Bogotá.

El director de "Chavela por siempre Vargas" recuerda que la artista, nacida en 1919 y fallecida en 2012, fue una mujer a la que "sus debilidades, sus excesos, sus vicios, la llevaron casi que a desaparecer", pero superó todo "y regresó con más fuerza, con más potencia" y siempre conmueve a quienes escuchan sus canciones.

"El que no se conmueva con esa voz y con esas letras de Chavela es porque no tiene corazón", afirma.

Álvarez recuerda que Chavela Vargas debutó en un teatro a los 72 años, durante una gira en España, porque "antes, el resto de su vida, cantó en cantinas, en palenques, en pueblos, en la calle".

"Para ella llegar a un teatro, el Lope de Vega, en Sevilla (España) por primera vez a los 72 años, fue un acontecimiento enorme", afirma el director.

TEATRO EN LA PANDEMIA

En vista de las restricciones a las que obliga la pandemia, los artistas han usado todo el tiempo en los ensayos mascarillas y se hacen pruebas semanales de covid-19, una experiencia que considera difícil, "pero nos hemos acostumbrado".

Y el público que asista al Movistar Arena tendrá que seguir todos los protocolos de bioseguridad, razón por la cual el aforo del lugar, de 14.000 personas, fue reducido a un máximo de 2.000, "con un algoritmo que permitirá el distanciamiento" y la obra no tendrá intermedio "para evitar que la gente se aglomere en los baños o tomando un refrigerio".

"Esperamos que el covid nos permita hacer la temporada completa (...), que el público bogotano vuelva a vibrar, a sentir, a llorar, a emocionarse con la soledad de Chavela, con los amores y desamores, con los vicios, las debilidades y las fortalezas de esa mujer excepcional que fue Chavela Vargas", manifiesta Álvarez.