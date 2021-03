Milena Smit, la actriz que ha deslumbrado a Pedro Almodóvar

18/03/2021 MILENA SMIT. MADRID, 19 (CHANCE) En tiempos difíciles incluso los sueños se cumplen, Milena Smit, la actriz nominada como actriz revelación a los premios Goya de este año, es el vivo ejemplo de ello. Su primera oportunidad llegó tras ser contactada por Instagram para participar -sin saberlo- en el casting de No Matarás, aceptó la propuesta y fue seleccionada para coprotagonizar la película junto a Mario Casas. Ahora, nos sorprende siendo portada de la revista COSMOPOLITAN y lo cierto es que nos morimos de ganas por leer su entrevista. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (CHANCE)



En tiempos difíciles incluso los sueños se cumplen, Milena Smit, la actriz nominada como actriz revelación a los premios Goya de este año, es el vivo ejemplo de ello. Su primera oportunidad llegó tras ser contactada por Instagram para participar -sin saberlo- en el casting de No Matarás, aceptó la propuesta y fue seleccionada para coprotagonizar la película junto a Mario Casas. Ahora, nos sorprende siendo portada de la revista COSMOPOLITAN y lo cierto es que nos morimos de ganas por leer su entrevista.



Tras ello, Milena se ha convertido en la actriz de moda, tanto que hasta Almodóvar se ha rendido a su forma de actuar: "Me ha dicho que le gusta mucho la verdad que desprendo al interpretar. Detrás de esa imagen de oscura, ha descubierto un lado muy dulce e inocente". La actriz será una de las protagonistas de Madres paralelas, la próxima película del director manchego junto a Aitana Sánchez-Gijón y Penélope Cruz para la que no repara en halagos: "Es superinteligente e interesante. Una mujer que, tanto profesional como personalmente, me deja más fascinada cada día que paso con ella".



La actriz reconoce haber estado deprimida antes de la oportunidad de No Matarás: "Creo que en la escuela deberían enseñarnos a gestionar nuestras emociones. Es algo vital y cambiaría mucho el mundo, sobre todo el de los jóvenes".



Como no podía ser de otra manera, también habla sobre cómo recibió la propuesta para participar en 'No matarás', de la que asegura, fue de lo más original: "La propuesta me pilló de viaje en Galicia. Me desperté de la siesta y vi que tenía un mensaje en Instagram. Al abrirlo, leí que estaban buscando actrices para una peli y que les encajaba mi perfil. Más adelante, mientras trabajaba en un hotel de Madrid, me llamaron de la productora para decirme que había pasado a la siguiente fase, en la que ya me vería el director, David Victori, y que iba a darle la réplica a Mario Casas".



Un pasado de lo más interesante: "Anteriormente, trabajé como camarera, dependienta, canguro, auxiliar de información en el metro... Empecé el año 2020 de teleoperadora y acabé presentando la película No matarás. Ahora echo la vista atrás y parece otra vida"... además de tener palabras para Mario Casas también: "Mario Casas y yo nos hemos intercambiado tatuajes, un smiley. Ya hemos quedado porque tenemos que repasárnoslos".