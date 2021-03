Marc Gasol, cada vez más cerca de volver con los Lakers tras el coronavirus

El pasado 2 de marzo los Lakers anunciaron que Gasol sería baja indefinida por el protocolo del coronavirus. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, Frank Vogel, aseguró hoy que Marc Gasol ya está apurando los últimos pasos del protocolo por el coronavirus para regresar con el equipo, e indicó que esta noche estará en el Staples Center junto a sus compañeros aunque no pueda jugar.

"Marc sigue en el protocolo de coronavirus en el sentido de que todavía no está autorizado para jugar, pero ya le han autorizado para dejar el aislamiento y la cuarentena", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro entre Los Angeles Lakers y los Charlotte Hornets.

Vogel señaló que el español estaba ya en esos momentos en el estadio de los Lakers.

"Esta aquí, así que asumo que estará en el banquillo (sin vestirse ni poder jugar)", detalló.

En cambio, el técnico angelino no aclaró si Gasol necesitará un periodo de adaptación y de trabajo físico para reincorporarse al equipo tras estas semanas de ausencia.

"Por ahora es una cuestión de protocolo de coronavirus. Una vez que reciba la autorización, haremos una evaluación para ver si necesita algo de tiempo", apuntó.

El pasado 2 de marzo los Lakers anunciaron que Gasol sería baja indefinida por el protocolo del coronavirus.

Contando con que este percance coincidió con el parón por el All-Star, el pívot se ha perdido cinco partidos con los de púrpura y oro.

Gasol fichó por los Lakers esta temporada y ha sido el pívot titular en su intento por repetir el anillo de la NBA que lograron en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.).

El español promedia 4,8 puntos (40,3 % en tiros de campo, 36,5 % en triples), 4,1 rebotes, 2 asistencias y 1,3 tapones en 20 minutos por partido.

Aunque se trata de sus peores números en su trayectoria en la NBA, Vogel ha respaldado una y otra vez a Gasol asegurando que con su fichaje no buscaban puntos en ataque sino inteligencia en la distribución de la ofensiva, capacidad de pase desde el poste, y veteranía y solidez en defensa.

Los Lakers no solo han sufrido la baja del Gasol en las últimas semanas sino que tampoco han podido contar con el lesionado Anthony Davis, que es su gran referencia en el juego interior.