Mar Torres deja en el aire su participación en 'Supervivientes'. ¿Será el fichaje estrella del reality?

15/03/2021 Mar Torres disfrutó de una relajada tarde en una céntrica terraza EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Visiblemente recuperada del complicado momento que vivió recientemente tras las feroces críticas por su posado sugerente en ropa interior - que provocó insultos incluso por parte de miembros de su propia familia, algo que la hundió - Mar Torres recupera poco a poco su vida social y, después de una temporada sin verla, la ex de Froilán ha reaparecido compartiendo velada y complicidad nada más y nada menos que con Carmen Lomana.



Confesando que su inesperada amiga es "encantadora" y asegurando que "no me pueden dar mejores consejos que Carmen", Mar desvela que se encuentra "muy bien".



Sin embargo, y a pesar de que su nombre suena con fuerza en las quinielas de 'Supervivientes', Mar prefiere guardar silencio y, muy discreta, mantiene que "no hablo de eso". Sin confirmar ni desmentir, la ex de Froilán tampoco aclara si el hijo de la Infanta Elena le apoyaría en esta avenura al lado de otros rostros conocidos como Olga Moreno, Antonio Canales, Tom Brusse o Alexia Rivas.



Muy molesta con Juanjo Sánchez, un 'cazafamosas' - expareja, supuestamente y según él, de Sofía Suescun e Ivonne Reyes - que ahora asegura haber tenido algo con ella, Mar pide por favor que no hablemos de este hombre y desvela que ha puesto el asunto en manos de la justicia: "Está en manos de mis abogados. Por favor no quiero hablar de eso, de verdad".