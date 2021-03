Macri presenta su libro y ya piensa en un "segundo tiempo" en la política

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) presentó este jueves su libro "Primer tiempo", en el que repasa su gestión de Gobierno y deja en claro que piensa en un "segundo tiempo", aunque sin aclarar si volverá a competir por la Presidencia en 2023.

El libro es un repaso por el "primer tiempo" que representaron los cuatro años de Gobierno de Macri, quien, aseguró, tuvo aspectos "fundacionales", como el "respeto" por la convivencia o la inserción internacional de Argentina.

"Primer tiempo, como título, refleja mi esencia futbolera. Segundo, claramente, descubrí cuando lo pensé que iba a ser provocativo. Claramente lo que marca es que hay un segundo tiempo del cambio, de la transformación", dijo Macri, que actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

El exmandatario señaló que, de hecho, el "segundo tiempo" empezó este año, en el que habrá comicios legislativos en Argentina, ya que "comenzó la peregrinación de recomponer" el país.

"El segundo tiempo comenzó: ¡a la cancha!", animó a sus seguidores políticos.

COMENTARISTAS ILUSTRES

Macri presentó su libro de pie, caminando sobre un escenario, recordando el estilo de su campaña para las presidenciales de 2019, en las que su anhelo de reelección se vio frustrado por el triunfo del peronista Alberto Fernández.

Luego se sentó en un sillón para mantener un diálogo con Pablo Avelluto, ministro de Cultura durante el Gobierno de Macri, una charla introducida con un vídeo grabado del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que ponderó las "memorias" del exmandatario argentino.

"Tengo una magnífica impresión de lo que he leído", afirmó el Nobel de Literatura 2010.

También participaron con mensajes grabados el director de cine argentino Juan José Campanella, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), quien calificó el libro como "honesto" y de "fácil lectura", el filósofo y escritor español Fernando Savater, quien rescató la obra como un medio para comprender cómo funciona la vida política, y la periodista y política española Pilar Rahola, quien definió a Macri como un "superhéroe" y un "soñador".

PENSANDO EN 2023

En su presentación en Buenos Aires ante un auditorio afín, que lo aplaudió varias veces, y sin acceso para la prensa, Macri vaticinó un triunfo en las presidenciales del 2023 del frente Cambiemos, con el que accedió al Gobierno en 2015.

Pero dijo que entonces Cambiemos retornará al poder con un "mayor apoyo político" que en 2015 y una "experiencia adquirida" que le permitirá llevar adelante el paquete de reformas que no pudo concretar en su gestión.

Sin aclarar si en 2023 será él el candidato a presidente por Cambiemos, Macri, de 62 años, cuestionó el "populismo" del actual Gobierno, las políticas de "aislamiento" económico y la "aversión al riesgo" de muchos políticos que impiden llegar a acuerdos y lograr cambios de fondo.

"Lamentablemente, este nuevo ciclo kirchnerista ha vuelto con más determinación a intentar alterar las reglas del juego. Creo que hoy todos entendemos que estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir", sostuvo.

LANZAMIENTO POLÉMICO

"Primer tiempo" salió a la venta en Argentina este miércoles, un lanzamiento rodeado por la polémica suscita por la negativa de ciertas librerías a vender la obra, alegando diferencias ideológicas con el autor.

Incluso el jefe de Gabinete del actual Gobierno, Santiago Cafiero, se refirió en forma irónica al libro días atrás en un programa de televisión.

Macri dijo el pasado domingo que, "a pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo", agradecía "el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos".

Este jueves, en su presentación, destacó además la "publicidad" que le hace el kirchnerismo.

"Tal vez debería decir que es mi primer libro porque estoy pensando en una saga de entretiempo, segundo tiempo, definición por penales, alargue... Dado que el kirchnerismo me hace tanta publicidad a los libros, me voy a tener que dedicar un poquito más a este rubro de los libros", ironizó.