Lozano asevera que México debió anotar al menos dos goles más

Jaime Lozano entrenador de México reacciona hoy, jueves durante el torneo de la Clasificatoria Olímpica Masculina de CONCACAF de fútbol, celebrado en el estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 18 mar (EFE).- El seleccionador mexicano Jaime Lozano señaló este jueves que su equipo debió marcar al menos dos goles más en el triunfo de 4-1 sobre República Dominicana en el inicio del torneo Preolímpico de la Concacaf.

"Sin duda debemos mejorar la contundencia porque hoy debimos hacer al menos dos goles más, pero está bien, era nuestro primer partido en el torneo y había que ganarlo a como diera lugar", confesó el técnico al final del juego.

México juega en el sector A, junto a República Dominicana, Estados Unidos, y Costa Rica, selecciones que disputan uno de los dos cupos que otorga el torneo Preolímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La selección mexicana dominó a Dominicana con tres goles de Sebastián Córdova y uno de Carlos Rodríguez, mientras por los caribeños descontó Edison Azcona.

A pesar de la superioridad mostrada por sus dirigidos, Lozano insistió en que deben mejorar la puntería, así como el control del balón en media cancha.

"Hoy pudimos marcar más pronto, por eso digo que debimos haber hecho al menos dos goles más. Me gustaría no retener tanto la pelota para tener mayor claridad y mejorar en defensiva porque hoy tuvimos algunos problemas de coordinación", subrayó el timonel.

Lozano destacó la actuación del delantero Sebastián Córdova, 23 años, del América del fútbol mexicano que dirige el argentino Santiago Solari, quien marcó tres de los cuatro goles de México.

"Sebastián mostró gran ambición, tiene un gran potencial y calidad y esta ambición es la que tiene que explotar y trabajar. Hoy le tocó meter tres goles y tuvo un par más, pero en la medida que él se proponga meter más goles estoy seguro que lo va a conseguir".

El estratega confió en que tiene tiempo suficiente para ajustar los detalles que no le gustan y así conseguir uno de los boletos a los Juegos Olímpicos que están en disputa.

"Vamos a ir creciendo conforme pasen los días y el torneo avance. Vamos paso a paso en busca del objetivo. Veo mucha disposición de parte del grupo, hoy lo importante era ganar para llegar más fuertes al partido del domingo contra Costa Rica".

La selección mexicanas se enfrentará a Costa Rica el próximo domingo y cerrará contra Estados Unidos el miércoles