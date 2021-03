LeBron James somete a LaMelo Ball y los Lakers ya esperan a Marc Gasol

EFE/EPA/BUTCH DILL/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- LeBron James sometió hoy al joven y audaz LaMelo Ball y a sus Charlotte Hornets para darle una valiosa victoria a Los Angeles Lakers (116-105), que además anunciaron hoy que el regreso de Marc Gasol tras el protocolo por el coronavirus está cada vez más cerca.

James, que a sus 36 años venía de sumar dos triple-dobles consecutivos, rozó un tercero con una nueva actuación mayúscula: 37 puntos (14 de 22 en tiros, 4 de 9 en triples), 8 rebotes y 6 asistencias.

Dennis Schroder fue el mejor escudero de la estrella angelina con 22 puntos para unos Lakers en racha que han ganado los cuatro partidos que han disputado tras el parón del All-Star.

Los de púrpura y oro (28-13) arrebataron hoy la segunda plaza de la Conferencia Oeste a los Phoenix Suns (26-13) y ya le pisan los talones a los Utah Jazz (29-11), que tienen el mejor balance de la liga.

Por parte de unos muy peleones Hornets, que están siendo una de las sorpresas de la temporada, destacaron el aspirante a novato del año LaMelo Ball (26 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) y Terry Rozier (20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias).

Los de Charlotte tienen ahora 20 victorias y 20 derrotas y se mantienen dentro de los puestos de play-off en una Conferencia Este muy apretada.

El partido tuvo un desarrollo muy extraño con unos Lakers a ratos imperiales en la primera mitad y que flojearon de manera evidente tras la reanudación.

A diferencia de otras noches, James no guardó nada de combustible para el desenlace del encuentro y ya en el primer cuarto había anotado 13 puntos (31-24).

En el segundo parcial, los angelinos sacaron las garras en defensa, con un Wesley Matthews muy aplicado en el robo, y sus eléctricos contraataques les llegaron a poner casi 20 puntos arriba.

Pero toda esa energía hasta el descanso (60-45) desapareció en un tercer cuarto penoso para los locales (23-34) y con Ball comandando las operaciones para unos Hornets que ya creían en la remontada.

Finalmente, James y Schroder se aliaron para apagar todos los fuegos y para apaciguar a unos Hornets muy rebeldes hasta el último minuto.

ESPERANDO A GASOL

Antes del encuentro, el entrenador de Los Angeles Lakers, Frank Vogel, aseguró que Marc Gasol ya está apurando los últimos pasos del protocolo por el coronavirus para regresar con el equipo.

"Marc sigue en el protocolo de coronavirus en el sentido de que todavía no está autorizado para jugar, pero ya le han autorizado para dejar el aislamiento y la cuarentena", dijo a los medios en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico angelino no aclaró si Gasol necesitará un periodo de adaptación y de trabajo físico para reincorporarse al equipo tras estas semanas de ausencia.

"Por ahora es una cuestión de protocolo de coronavirus. Una vez que reciba la autorización, haremos una evaluación para ver si necesita algo de tiempo", apuntó.

El pasado 2 de marzo los Lakers anunciaron que Gasol sería baja indefinida por el protocolo del coronavirus.

Contando con que este percance coincidió con el parón por el All-Star, el pívot se ha perdido seis partidos por el momento con los actuales campeones de la NBA.