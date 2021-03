Lavrov acusa a Occidente de aplicar "diplomacia friki" y usar noticias falsas

Minsk (Belarus), 26/11/2020.- Russian Foreign Minister Sergei Lavrov listens during his meeting with Belarusian President Alexander Lukashenko and Belarus Foreign Minister Vladimir Makei in Minsk, Belarus, 26 November 2020. (Bielorrusia, Rusia) EFE/EPA/NIKOLAI PETROV / POOL MANDATORY CREDIT

Moscú, 19 mar (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy viernes a los líderes occidentales de utilizar una "diplomacia friki" respecto a Rusia, consistente en falsedades y amenazas.

"Se utiliza todo tipo posible de noticias falsas, y a veces junto a ellas -que colman los medios de prensa y las redes sociales-, al arsenal de varios líderes occidentales se sumó un nuevo recurso: la diplomacia de falsedades y a veces la diplomacia friki", manifestó durante una reunión de la junta directiva del Fondo Gorchakov.

El presidente de EEUU, Joe Biden, calificó este miércoles de "asesino" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y aseguró que "pagará un precio" por haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, con lo cual ha elevado al máximo la tensión entre ambos países.

Lavrov señaló, sin apuntar a Biden, que con el fin de justificar la actual confrontación entre Occidente y Rusia "que socavan las normas universales del derecho internacional", estos líderes utilizan "cada vez más diversas historias inventadas, acusaciones cuyas pruebas se niegan altivamente a presentar".

"Cualquier punto de vista alternativo es rechazado violentamente, y no solo en la arena internacional, sino en su propia casa, en el interior de los países occidentales. La política real, reflexiva, se suplanta con amenazas de castigar a todos los que disientan, tanto en los asuntos externos como externos", añadió.

Y es que, según el jefe de la diplomacia rusa, la situación internacional se torna cada vez más compleja debido "a la falta de disposición de nuestros colegas occidentales, encabezados por EEUU, a implementar una cooperación en igualdad de derechos con el resto de los países en aras de hallar una solución efectiva a los problemas comunes".

Los comentarios de Biden se produjeron después de que el martes las agencias de inteligencia estadounidenses acusaran a Rusia e Irán de haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Putin, por su parte, respondió este jueves con deseos de "buena salud" a su homólogo estadounidense tras el ataque personal y recordó que cuando él era niño en las discusiones en el patio se solía decir: "El que lo dice, lo es", en alusión al peligro que tiene el uso de determinados calificativos, como el de "asesino".

El presidente ruso no se conformó con esto y propuso a Biden mantener una conversación telefónica lo antes posible en lugar de lanzarse pullas, a fin de hablar de manera "abierta y directa" de las relaciones bilaterales, la estabilidad estratégica, la solución de conflictos y desafíos como la pandemia del coronavirus.

Las declaraciones de Biden provocaron diversas reacciones en la clase política rusa, incluso con descalificaciones personales al jefe de la Casa Blanca.

Dmitri Medvédev recordó que cuando era presidente de Rusia entre 2008 y 2012, el demócrata era vicepresidente de Barack Obama y "entonces daba la impresión de que era una persona con un comportamiento adecuado".

"Pero, a juzgar por todo, los años han pasado por él", añadió el que es actualmente vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien respondió a Biden con una cita del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud: "No hay en la vida nada más costoso que la enfermedad y... la estupidez".