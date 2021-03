Laura Sánchez, dispuesta a que Sevilla recupere la ilusión de la Feria de Abril con 'Somos abril'

30/01/2020 Laura Sánchez, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La pandemia del Covid, de la que acaba de cumplirse su primer aniversario, deja a los sevillanos sin Feria de Abril por segundo año consecutivo. Un duro varapalo para la ciudad, que vive sus días grandes con la que probablemente sea la fiesta más celebrada y conocida de Andalucía, que por unos días se viste de lunares y flores, pasea en coche de caballos y disfruta de un vino dulce en el Real.



Por ello, y dispuesta a que la ilusión por la Feria no se pierda, Laura Sánchez acaba de presentar en el sevillano Palacio de las Dueñas - residencia de la Familia Alba - 'Somos Abril'. Una iniciativa que se desarrollará del 17 al 21 de abril en diferentes enclaves de la ciudad y en la que se ha implicado diferentes sectores como la moda, la hostelería o el comercio. ¿El objetivo? Que los sevillanos vivan, aunque sea de una manera distinta, su querida Feria de Abril.



- CHANCE: ¿Qué tal, un proyecto muy interesante, es una manera de celebrar la feria y salvar la moda flamenca?



- LAURA: Es un proyecto sobre todo emocional, creo que necesitamos volver a tener ilusión por algo, tener una cita por algo, creo que hay muchos sectores involucrados, desde Go Eventos creo que hacer un evento para hacer feliz a la gente es lo mejor y sobre todo dar trabajo a mucha gente que lo necesita. Esto no es una alternativa a la feria ni nada parecido, creo que es un proyecto nuevo, una iniciativa nueva, que nace de una necesidad que tenemos y que mejor semana en Sevilla que la semana de feria.



- CH: Otra manera de activar un poco la economía en esto que estamos viviendo.



- LAURA: Es principal, hay muchos sectores que este proyecto, desde la peluquera que te peina para venir, almorzar a una de las casas palacio, los músicos son necesario, sonido, la hostelería, el turismo, los hoteles... creo que abarcamos mucho.



- CH: La moda flamenca sobre todo.



- LAURA: La moda flamenca, sobre todo, no nos olvidemos de eso que lleva colgada en los armarios más de un año, es necesario, creo que además de todo lo emocional es el momento de ayudar al sector. Es uno de los sectores más perjudicados, con un marido músico lo he vivido muy de cerca, la hostelería, sobre todo, vosotros mismos, creo que el paraguas es muy grande para ayudar.



- CH: Te vemos centrada en este proyecto, que tienes de cara al futuro.



- LAURA: A mí me faltan horas. Al día, en cuanto termine este proyecto evidentemente lanzo mi nueva colección de biquinis, espero que antes de mitad de mayo tengamos ya toda la producción en tienda, una colección maravillosa, llena de color y para hacer un poquito más feliz a la gente.



- CH: David te ayuda en todo.



- LAURA: David me ayuda muchísimo. David me ayuda mucho pero ahora mismo lo tengo centrado en su lado musical. Él está preguntando cuándo vuelves a Madrid, por favor, te echo de menos.



- CH: Sufriendo esta crisis tremenda.



- LAURA: Ha sido un año muy complicado, pero hay que tener paciencia, esto se irá cuando se tenga que ir o aprenderemos a convivir con ello de la mejor manera posible, no nos queda otra.