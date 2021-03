Las petroleras protagonizan las pérdidas de Hang Seng, que cierra con un -1,41 %

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 19 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este viernes con pérdidas del 1,41 %, con las petroleras estatales como protagonistas de la caída.

El referencial restó 414,78 puntos hasta los 28.990,94, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, retrocedió un 1,63 %.

Entre los subíndices, solo Servicios terminó la sesión en verde (+0,46 %), mientras que Inmobiliaria bajó un 0,53 %; Finanzas, un 0,92 %; y Comercio e Industria, un 2,09 %.

En ese último subíndice, las petroleras estatales contaron con gran protagonismo en el descenso de hoy: Petrochina se dejó un 5,63 %; Sinopec, un 5,56 %; y CNOOC, un 4,68 %.

Las inmobiliarias tuvieron un día por lo general aciago, salvo para CK Asset, que lideró la tabla de ganancias con una subida del 7,23 %.

New World Development no varió su cotización, y las pérdidas del sector quedaron enmarcadas entre el -0,41 % de Hang Lung Properties y el -3,47 % de China Resources Land.

Tampoco fue un día que recordarán los inversores en títulos de banca, cuyos mejores resultados los cosecharon HSBC y Hang Seng Bank, que permanecieron inalterados.

La peor parte se la llevó China Construction Bank, con un -2,12 %, y no anduvo demasiado lejos ICBC, con una caída del 2 %.

Mismo patrón que siguieron las aseguradoras: AIA, China Life y Ping An perdieron un 0,56 %, 0,61 % y 1,15 %, respectivamente.

El volumen de negocio de la sesión fue de 206.160 millones de dólares de Hong Kong (26.543 millones de dólares, 22.244 millones de euros).