La ronda de consultas para desatacar la crisis georgiana concluye sin acuerdo

Tiflis, 19 mar (EFE).- La primera ronda de consultas entre el Gobierno de Georgia y la oposición, iniciada el pasado día 12 con la mediación de la Unión Europea (UE), concluyó hoy viernes sin la firma de un acuerdo que permita superar la crisis política en el que esté país caucasiano está sumido desde hace varios meses.

"Confío en que las partes valoren seriamente la situación. Se precisan vías de compromiso para que la mediación tenga éxito y sean palpable", dijo el enviado especial del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para el diálogo en Georgia, Christian Danielsson.

El mediador europeo, que compareció ante la prensa esta madrugada y que hoy regresa Bruselas para informar a Michel de la marcha de las consultas, añadió que la consecución de un acuerdo entre la autoridades y la oposición es "importante para la consolidación de la democracia en Georgia y sus aspiraciones de integrarse en Europa".

"La responsabilidad final por el arreglo de la crisis política recae sobre los actores políticos georgianos", subrayó Danielsson, que agregó si bien se lograron determinados avances no se pudo llegar un acuerdo.

La crisis política en Georgia se desató tras las elecciones parlamentarias de octubre pasado, calificadas de fraudulentas por la oposición y en las que el partido oficialista Sueño Georgiano obtuvo 90 de los 150 escaños que conforman el Parlamento.

De los 60 diputados elegidos por las formaciones opositoras, solo seis se han incorporado a las tareas del Legislativo, mientras que los 54 restantes participan en el boicot.

AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS

La crisis se agudizó a raíz de la reciente detención del líder del opositor Movimiento Nacional Unido (MNU), Nikanor Melia, acusado de organizar hace dos años graves disturbios en la capital del país, tras lo cual la oposición anunció protestas indefinidas ante el Parlamento.

"La postura de la oposición consiste en no reconocer los resultados de las elecciones si no las gana, y así es imposible llegar a acuerdos", afirmó el presidente del Parlamento, Archil Talakvadze, dirigente de la formación gubernamental Sueño Georgiano, al comentar los resultados de las consultas.

Por su parte, el dirigente del MNU Akaki Minashvili achacó a Sueño Georgiano la responsabilidad del fracaso de la ronda de consultar y advirtió de que "la oposición intensificará las protestas para conseguir la repetición de las elecciones parlamentarias".