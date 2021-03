La petrolera argentina YPF invertirá más de 1.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Vista del edificio de la petrolera YPF. EFE/ENRIQUE GARCÍA MEDINA/Archivo

Buenos Aires, 19 mar (EFE).- La petrolera argentina YPF anunció este viernes una inversión de más de 1.500 millones de dólares para 2021 en la provincia de Neuquén, una región del suroeste del país en donde se sitúa Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

Según un comunicado difundido por la compañía estatal, esta inversión permitirá un crecimiento del 70 % en la producción de gas no convencional y de otro 56 % en crudo.

"Hoy YPF viene a anunciar un gran esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas, una inversión que se va a traducir en un importante aumento de la producción de petróleo y gas, que va a potenciar el crecimiento de nuestro país", señaló el presidente de YPF, Pablo González.

Estas declaraciones se realizaron durante la inauguración de una nueva estación de servicio en Neuquén, ubicada "estratégicamente" en la zona con mayor actividad de Vaca Muerta y cuya obra implicó una inversión conjunta de 2 millones de dólares.

Esta inversión en la provincia de Neuquén se anuncia una semana después de que la petrolera presentase un plan anual de 2.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 73 % con respecto al año anterior.

En ese sentido, la formación Vaca Muerta ya ha comenzado a dar signos de recuperación tras un 2020 marcado por la pandemia de covid-19 y sus efectos sobre los precios y la demanda.

De hecho, la cantidad de etapas de fractura -una forma técnica de medir la actividad en yacimientos no convencionales- fue de 666 en enero pasado en este yacimiento, casi un 40 % más que en diciembre y el nivel más alto desde agosto de 2019, de acuerdo a datos de la firma NCS Multistage, que presta servicios en el sector de hidrocarburos.

YPF prevé un crecimiento de la producción del 5 % en lo relativo al crudo y del 8 % en el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo período del año anterior.