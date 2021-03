La oposición venezolana pedirá a OFAC acceso a los fondos para financiar vacunas

Vista de una dosis de la vacuna Sputnik V contra la covid-19. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 19 mar (EFE).- La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó acordó este viernes pedir una autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) de EE.UU. para acceder a los fondos que Venezuela tiene retenidos en ese país y pagar 12 millones de vacunas contra la covid-19 a través del mecanismo Covax.

El grupo opositor pretende "realizar todas las gestiones necesarias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. para procesar la licencia y la subsecuente liquidación de los fondos para los desembolsos correspondientes".

La oposición venezolana realizará esta petición, debido a que EE.UU. reconoce al líder opositor como presidente interino de Venezuela tras haberse proclamado como tal en 2019 al desconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro, quien resultó electo en 2018 en unos cuestionados comicios.

En medio de esta crisis política en Venezuela, EE.UU. ha impuesto una serie de sanciones que impiden al Ejecutivo venezolano acceder a los fondos en ese país y que han sido calificadas por Guaidó como una medida de "protección" al considerar que el chavismo ha robado recursos del Estado.

Como parte de su proclamación, Guaidó designó una serie de cargos en instituciones, pese a que nunca llegó a controlarlas, entre ellas el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para poder cumplir con la solicitud a la OFAC debe pedir primero al ente emisor -que no es reconocido por Maduro- un "endeudamiento" por un monto de "30.309.040 dólares".

De ese monto, 18.199.040 dólares serían para pagar el acceso a la plataforma Covax y 12.110.000 para la inversión en la cadena de frío para el plan de vacunación contra la covid-19, dice el texto aprobado por los opositores.

La oposición, que controló el Parlamento desde 2015 hasta enero de este año, se reúne bajo la figura de la comisión delegada, una instancia legislativa que agrupa a menos del 10 % de los diputados y cuya validez venció en enero, cuando se instaló una aplastante mayoría chavista en la Cámara.

LA CONTROVERSIA POR EL ACCESO AL PLAN COVAX

El acceso al mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido objeto de polémica en Venezuela en medio de las denuncias por parte de Maduro que ha dicho que no ha podido pagarlo por tener "bloqueados" recursos en el extranjero, y de la insistencia de la oposición para que las vacunas sean gestionadas por organismos independientes.

Como consecuencia de esto, se instaló una mesa técnica en la que participan la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sociedades médicas, académicas, cuerpos técnicos de la oposición y el Ministerio de Salud.

La mesa se encuentra trabajando en un plan de vacunación, según explicó durante el debate Guaidó, quien aseguró que el desembolso del dinero servirá para comprar doce millones de dosis de vacunas para beneficiar a seis millones de personas.

En el país, según datos oficiales, se han contagiado 148.208 personas de covid-19 y 1.467 han fallecido, pero la oposición y el gremio médico sostiene que hay un "subregistro" de casos.

Venezuela, además, ya cuenta con 700.000 vacunas contra la covid-19, 500.000 de ellas provenientes de China y las otras 200.000 de Rusia.

El Gobierno de Maduro ha firmado un acuerdo con Rusia para la compra de 10 millones de vacunas, mientras que no se conocen los detalles del acuerdo con China.