La oposición venezolana culpa a Maduro de escasez de combustible para transporte

El líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/RAYNER PEÑA R/Archivo

Caracas, 19 mar (EFE).- El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó responsabilizó este viernes al Gobierno de Nicolás Maduro de la escasez de diésel en el país que, aseguró, "ha ocasionado desabastecimiento en varios rubros comerciales", sin detallar cuáles ni las regiones en que se registran las carencias.

Guaidó insistió en que la "dictadura", cómo él llama al Ejecutivo, "destruyó durante los últimos años la industria petrolera y su producción, que no cumple con la demanda nacional".

Además, aseguró que el combustible diésel que se produce se envía a Cuba, en lugar de usarlo en beneficio de Venezuela, aunque no brindó datos al respecto ni mostró pruebas de sus afirmaciones.

"Destruyeron durante años la industria petrolera y, aunque hoy se producen 65.000 barriles de gasoil (diésel) por día, prefieren destinarlo a Cuba y al contrabando antes que a los venezolanos", sentenció.

El pasado miércoles, el gremio de industrias manufactureras de Venezuela (Conindustria) explicó que varios de sus miembros buscan importar diésel desde Colombia para paliar la grave escasez de combustibles, que está poniendo en riesgo la cosecha de caña de azúcar en la región agrícola de Portuguesa (oeste).

"Hay productores que han hecho un acuerdo de traer gasoil de Colombia, vía terrestre, y las autoridades (venezolanas) ni siquiera les han dado el permiso para traerlo", dijo durante una rueda de prensa virtual el presidente de Conindustria, Adán Celis.

También la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) alertó de que el país "está en camino a ver el impacto en los anaqueles de la escasez de gasoil", en referencia al vacío que prevén en los establecimientos de alimentación, aunque, por el momento, no se percibe.

Venezuela atraviesa desde hace meses por una escasez de combustibles que acabó con el histórico subsidio que hacía de la gasolina en este país la más barata del mundo y que mantiene a miles de conductores, especialmente en las regiones del interior, formados en largas filas para repostar.

El Gobierno de Nicolás Maduro achaca la escasez a problemas para refinar petróleo causados por las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana.

Pero la oposición que lidera Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino, apunta que son la corrupción y la mala gestión las causas reales de la escasez de combustibles en Venezuela.