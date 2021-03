La oposición pide valorar en tiempo y forma la legitimidad de los comicios en Nicaragua

La Coalición Nacional, que agrupa a cuatro movimientos y dos partidos de oposición, indicó que sustentará ante la comunidad internacional sobre "las incalculables consecuencias de no contar con un proceso electoral libre en Nicaragua". EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 18 mar (EFE).- La opositora Coalición Nacional anunció este jueves que solicitará a la comunidad internacional que valore en tiempo y forma si los comicios generales que se celebrarán el 7 de noviembre en Nicaragua "cumple con los criterios desarrollados para que una elección pueda ser estimada como observable", de lo contrario instó a desconocer a las autoridades que resulten electas.

El presidente de Nicaragua, Daniel "Ortega, y su régimen deben tener absoluta claridad de que si no hay condiciones habilitantes y reformas necesarias para unas elecciones libres, justas, competitivas y observables en las que se respeten los derechos humanos, civiles y políticos, dicho proceso y sus resultados serán considerados ilegítimos por el pueblo de Nicaragua y por la comunidad internacional", señaló ese grupo, en una declaración.

La coalición, que agrupa a cuatro movimientos y dos partidos de oposición, indicó en conferencia de prensa que sustentarán ante la comunidad internacional sobre "las incalculables consecuencias de no contar con un proceso electoral libre en Nicaragua".

LA RESOLUCIÓN DE LA OEA

Ese grupo, que fue llamado durante su instalación a ser la gran fuerza política que enfrente a los sandinistas en las próximas elecciones, advirtió que el Gobierno no ha cumplido la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que pide la restauración de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y el orden constitucional de Nicaragua, para que tengan elecciones inclusivas, libres y justas.

El pasado 21 de octubre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en la que exigen al presidente Ortega reformar el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021.

La coalición observó que a dos meses y medio de que se venza el plazo definido por la OEA, "no vemos ninguna señal del régimen para cumplir la exigencia de los nicaragüenses y estas demandas de la OEA respaldadas por la comunidad internacional en su conjunto".

"Más bien, el régimen mantiene e incrementa la represión y menoscaba todas las libertades civiles y políticas", afirmó el grupo, que hizo un llamado a los movimientos sociales y políticos, y a la ciudadanía, dentro y fuera de Nicaragua, a reforzar la unidad en la acción para realizar acciones conjuntas que exijan el cumplimiento de dicha resolución, para solucionar la grave crisis que afecta al país".

Recordó que el Ejecutivo sandinista "ha desconocido a la OEA como un foro competente", y rechazó la visita de una comisión de alto nivel creada con el fin de buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

"CONTINÚAN VIOLACIONES A LOS DDHH"

Esa coalición dijo que más bien "la dictadura ha aprobado y puesto en vigencia una serie de leyes inconstitucionales, excluyentes y restrictivas con el objeto de imposibilitar elecciones competitivas y la participación de la oposición, sin que a este momento existan garantías básicas para desarrollar un proceso democrático".

Entre otros, ese grupo señaló, en base a informes de organismos humanitarios internacionales, que continúan "las violaciones masivas a los derechos humanos en el país", y que "el régimen de los Ortega Murillo no da muestra alguna de querer dialogar con la verdadera oposición para aplicar una reforma electoral significativa y consistente con os estándares internacionales".

Por tanto, advirtió que "la falta de condiciones democráticas para las elecciones de noviembre, exige potenciar la incidencia nacional e internacional para que se cumpla la resolución de la OEA" para garantizar elecciones libres y transparentes.

"Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos y adoptar acciones en conjunto con otras fuerzas opositoras", abogó.

En ese sentido, la coalición invitó a "desarrollar un plan de acción que refuerce la incidencia nacional e internacional sobre estas acciones", entre ellas solicitar a la Secretaría General de la OEA un informe preliminar en los términos de la resolución, y demandar la presencia de misiones internacionales de derechos humanos.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarlo por cinco años más.