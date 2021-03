Kiko Rivera responde contundente a las críticas de su hermana Isa

01/01/1970 Kiko Rivera e Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Nuevos desencuentros en la familia Pantoja. Isa P. reaparecía este jueves en "El programa de Ana Rosa" y, por primera vez, se pronunciaba sobre la exclusiva de Kiko Rivera en Lecturas asegurando que su madre estaría mejor en prisión que en Cantora al lado de su tío Agustín. Un titular que la peruana criticaba, confesando que le parecía "súper fuerte" que su hermano pudiese decir eso sabiendo lo que había supuesto para Isabel Pantoja su paso por la cárcel, un trauma que a día de hoy todavía no ha superado.



Ahora, un Kiko más claro que nunca, y demostrando que no se va a callar más, responde a su hermana, asegurando que quizás ella tendría que cambiar de trabajo y dejar de colaborar con Ana Rosa Quintana.



- CHANCE: Kiko, buenos días. ¡Feliz día del padre!



- KIKO: Buenos días, gracias.



- CH: Kiko, quería también preguntarte pues es un día muy especial y es un día marcado en el calendario, echarás muchísimo de menos a tu padre en un día tan señalado.



- KIKO: (*)



- CH: Kiko, el single nuevo, ¿cómo va funcionando? ¿Va bien?



- KIKO: Ahí vamos, acabamos de salir. Gracias.



- CH: Ahí luchando, ¿no?



- KIKO: Cómo siempre.



- CH: Kiko, te quería preguntar qué te parecen las palabras que ha dicho tu hermana a raíz de tu entrevista. Tu hermana sigue sin posicionarse, Kiko.



- KIKO: La verdad es que no he tenido el gusto de escucharlo todavía.



- CH: Ha dicho que le parece muy fuerte lo que dijiste de la cárcel, que estaría mejor tu madre en la cárcel que en Cantora, por lo mal que lo pasó y el trauma que le ha quedado...



- KIKO: Bueno, yo creo que quedó explicado.



- CH: Sí, tú en tu entrevista explicaste que lo que querías decir es que tendría más tiempo para reflexionar y tal. A lo mejor ella no lo ha comprendido, Kiko.



- KIKO: Quién lo quiera entender, bien y quién no, pues que lo vuelva a leer.



- CH: También ha dicho que ella espera que se tranquilicen las cosas, que todo coja un poquito más de calma*



- KIKO: Ojalá, ojalá.



- CH: Si tu dejas de hacer declaraciones



- KIKO: Ojalá, ojalá.



- CH: Te está diciendo que te calles, Kiko.



- KIKO: Quizás tendría ella que dejar de trabajar donde trabaja también.



- CH: Todo influye, ¿no?



- KIKO: Todo influye.



¿Se abre con estas declaraciones de Kiko un nuevo cisma en la familia Pantoja? ¡Tiempo al tiempo!