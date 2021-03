Kiko Rivera evita confesar si Isabel Pantoja ha reaccionado tras declarar que estaría mejor en prisión que en Cantora

07/03/2020 Kiko Rivera cumple 37 años más alejado que nunca de su madre, Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Dipuesto a todo en la guerra sin cuartel que libra contra Isabel Pantoja desde hace casi medio año, Kiko Rivera ha dado una dura estocada a la tonadillera al afirmar en la revista 'Lecturas' que cree que su madre "estaría mejor en prisión que en Cantora" porque en la cárcel no estaría su tío Agustín "comiéndole el coco" y así podría "reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal en este tiempo".



Unas polémicas declaraciones que su hermana, Isa Pantoja, no ha dudado en criticar, asegurando que sabiendo el trauma que tienen su madre con su paso por prisión, le ha parecido un titular súper fuerte y completamente innecesario por parte de Kiko.



Al margen de todas las críticas e inmerso en el lanzamiento de su nuevo trabajo, 'Tentación', el músico continúa con su agenda profesional y ha viajado a la capital para cerrar alguno de los proyectos que le están lloviendo en los últimos tiempos, puesto que a diferencia de su complicada vida personal, está atravesando un gran momento a nivel laboral.



En su línea de guardar silencio si no hay un cheque de por medio, Kiko coge el AVE sin desvelar si las polémicas palabras sobre su madre han provocado algún tipo de reacción por parte de la tonadillera o de Agustín Pantoja, al que ataca sin piedad. Muy discreto, y aparentemente tranquilo, el marido de Irene Rosales no tene que se emprendan acciones legales desde Cantora en su contra por sus durísimos titulares.



Por otra parte, y centrado en su trabajo, Kiko no ha dudado en pedir un favor a sus seguidores, a los que ha 'reprochado' que no hagan el mismo caso a sus canciones que a su vida personal, pidiéndoles un apoyo en su nuevo tema que para él es importantísimo. "Si le dieráis tanto cariño a mis publicaciones de trabajo y a mis canciones como cuando hablo de mi vida privada sería un milagro... ¿Es mucho pedir? ¿O jamás va a pasar? ¡Es que ya no es normal! Que no os cuesta nada! Confío en vosotros", ha publicado esta mañana el Dj en su cuenta de Instagram, dejando claro lo necesarios que son para él sus fans.