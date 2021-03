Kiko Matamoros asegura que una de sus hijas no le ha felicitado el día del padre

26/02/2021 KIKO MATAMOROS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 19 (CHANCE)



Festivo en algunas Comunidades de España, pero eso no impide que 'Sálvame Diario' siga al pie del cañón con la actualidad informativa de estos días... sobre todo con la polémica que ha generado Rocío Carrasco con su documental. Kiko Matamoros ha sido uno de los colaboradores que no ha faltado a su programa, pero las primeras palabras que han salido por la boca del colaborador nos ha llamado mucho la atención.



Lydia Lozano empezaba presentando el programa y preguntaba a todos sus compañeros si habían recibido las felicitaciones de sus hijos y la inmensa mayoría ha respondido con un 'Sí' como una catedral, menos Matamoros que ha confesado: "Me han felicitado todos mis hijos, menos una".



Ya sabemos que su relación con Anita Matamoros no es cómo le gustaría, pero él ya considera que ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora la pelota, está en el tejado de la joven que al parecer sigue sin querer tender puentes con su padre... un situación que entristece muy y mucho a Kiko Matamoros, pero que en esta ocasión lo ha dicho de la mejor forma posible y sin incidir en más detalles.