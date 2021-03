Jesulín de Ubrique no usa ropa interior

20/10/2019 Jesulín de Ubrique vuelve una vez más a los ruedos, esta vez en la plaza mayor de Chinchón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JAVIER RAMÍREZ / EUROPA PRESS



En una época en la que la ropa dice mucho de la persona que la lleva puesta, Jesulín de Ubrique ha hecho una confesión en el programa 'Dos parejas y un destino' que nos ha dejado sin habla. Y es que aunque sabemos que hay muchas personas que hacen lo mismo que él, nunca imaginábamos que el torero fuese uno de ellos... pero lo cierto es que según las razones que ha dado, entendemos perfectamente al marido de María José Campanario.



Ya en uno de los programas anteriores le había confesado a Chenoa que a él le gustaba dormir completamente desnudo, pero hoy, en la cena con el anfitrión, que no ha sido ni más ni menos que Josie, ha asegurado que no utiliza ropa interior nunca. De hecho, le resulta más cómodo ir sin nada, que llevar puestos calzoncillos.



Al diseñador de moda que compartía mesa con él le ha parecido una maravilla, y de hecho, Jesús ha explicado que lo hace desde hace mucho tiempo, ya que fue hace años cuando descubrió lo cómodo que iba sin nada, simplemente con su pantalón. Algo que ya hacía cuando salía a la plaza de toros a torear, ya que con el traje de luces, asegura que también es más cómodo no llevar nada debajo.