Gloria Camila y las preciosas palabras que demuestran lo que José Ortega Cano significa para ella

MADRID, 19 (CHANCE)



A pesar de que no están siendo días fáciles en la familia Ortega Cano ante el próximo estreno de 'Rocío, la verdad para seguir viva' - que promete hacer temblar los cimientos de los familiares de Rocío Jurado por las esperadas confesiones de Rocío Carrasco después de 25 años de silencio - Gloria Camila ha querido olvidar por un momento esta polémica reaparición y ha querido felicitar de una manera muy especial a su padre por su santo y por el Día del Padre con unas preciosas palabras.



Y es que, aunque todos sabemos la complicidad y buena relación que une a José Ortega Cano y a su hija Gloria ésta no ha querido dejar pasar la ocasión de gritar a los cuatro vientos la categoría humana del maestro como persona y como padre en un momento en que su nombre está sonando como uno de los grandes señalados en la serie documental de Rocío Carrasco. Tal y como desveló Jorge Javier Vázquez, en la docuserie la hija de Rocío Jurado desvelará algo inédito relacionado con el viudo de 'La más grande', algo sobre lo que no se ha hablado nunca y que nos va a dejar totalmente impactados.



Por eso cobran tanta importancia estas palabras de apoyo público de Gloria Camila hacia el que considera su gran ejemplo a seguir: "Papá... Probablemente muchos no lo saben, pero eres una de mis personas favoritas. Probablemente muchos no lo saben, pero te tengo guardado en el móvil como papichurri. Así te llamaba cuando era más pequeña. Probablemente muchos no lo saben, pero me has enseñado valores, respeto, me has educado muy bien y cada día intento parecerme más a ti, con tu clase y tu elegancia, porque eres señor y maestro. Probablemente muchos no lo saben, pero lo has hecho de categoría como padre y como madre. Probablemente muchos no lo saben, Pero cuando sea mayor, quiero ser como tú. Probablemente muchos no lo saben, pero mis hermanos son lo más. Probablemente muchos no lo saben, pero nos amamos. Probablemente muchos no lo saben pero en mi casa reinan los José y hoy es su gran día. Gracias hombres de la casa, gracias hombres de mi vida, y gracias personas favoritas de mi ??"



Sin duda, unas emocionantes palabras con las que Gloria Camila deja claro que Ortega Cano no ha sido solo un buen padre, sino que también ha ejercido de madre tras el fallecimiento de Rocío Jurado cuando ella y José Fernando eran unos niños y que, a pesar de lo que pueda desvelar Rociíto en su docuserie, es y siempre será un ejemplo a seguir para ella.