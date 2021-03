Gloria Camila guarda silencio tras la noticia del intento de suicidio de Rocío Carrasco

05/01/2020 Gloria Camila, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Este jueves, en 'Sálvame' desvelaban una impactante adelanto de lo que podremos ver en la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, 'Rocío, la verdad para seguir viva'. Una confesión por parte de la hija de 'La más grande' que ha causado gran conmoción, y promete convertirse en uno de los temas de los que más hablaremos en las próximas semanas. La mujer de Fidel Albiac habría decidido quitarse la vida al "no poder soportar más la presión mediática y el maltrato de su exmarido tras años de pensamientos persistentes de querer matarse". Y, "un día no muy lejano", habría "decidido hacerlo".



Una auténtica bomba que ha caído como un jarro de agua fría en Antonio David Flores que, completamente abatido y fuera de sí negaba haber maltratado nunca a Rocío y anunciaba, en directo, que se querellaría contra su exmujer por estas declaraciones.



Sin poder negar su preocupación tras esta impactante noticia, y muy seria, Gloria Camila llegaba a la casa de su padre, José Ortega Cano, poco después de que terminase 'Sálvame'. Preguntada por el intento de suicidio de su hermana y por el tremendo enfado de Antonio David - con quien tiene una estrecha relación - la hija de Rocío Jurado reacciona con el más absoluto silencio, intentando ignorar unas confesiones que habrán causado gran conmoción en su familia, que no tiene relación con Rocío Carrasco desde hace años.



Al igual que su sobrina y mejor amiga, Rocío Flores, Gloria ha optado por mantenerse al margen y evitar, por el momento, pronunciarse acerca de este paso al frente de Rociíto después de 25 años de silencio hablando en primera persona del presunto maltrato de Antonio David y de la nula relación con sus hijos, de quienes asegura que "me los han arrancado".