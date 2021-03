Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla busca afianzar la 'Champions' en Pucela

El Athletic quiere llegar reforzado a su primera final de Copa y el Huesca se agarra a la permanencia ante Osasuna



El Sevilla, cuarto clasificado de LaLiga Santander, tratará de reforzar este sábado en el José Zorrilla (21.00 horas) su puesto de Liga de Campeones, en una vigésima octava jornada en la que el Athletic Club buscará llegar reforzado a su primera final de Copa con un triunfo en otro derbi vasco ante el Eibar (14.00 horas) y en la que el Huesca ansía una victoria ante Osasuna (18.30 horas) que le permita soñar con la permanencia.



Los de Julen Lopetegui, eliminados la semana pasada de la Liga de Campeones, tienen ahora por delante el único objetivo de terminar lo más alto posible en la competición doméstica, en la que son cuartos con 54 puntos, nueve de renta sobre la Real Sociedad, el primero de los aspirantes a los puestos 'Champions'.



Las victorias ante el Real Betis (1-0) y el Elche (2-0) han cargado de moral al conjunto nervionense, que ahora viaja a Pucela para enfrentarse a un Real Valladolid (26) que ha logrado salir del pozo tras puntuar en sus tres últimos compromisos, con un triunfo ante el Getafe y dos empates ante Celta y Osasuna que le permiten manejar tres unidades de renta sobre la zona de descenso.



Tanto Fernando como Lucas Ocampos están ya recuperados y disponibles para Lopetegui, que solo no podrá contar con el lesionado Aleix Vidal. Los de Sergio González, por su parte, deberán lidiar con las ausencias de Raúl García, Kiko Olivas, Pablo Hervías, Marcos André y Jota Neves.



Mientras, en San Mamés, el Athletic afronta su último compromiso liguero antes de su primera final copera ante la Real Sociedad. Los de Marcelino García Toral, a los que también les espera una segunda final ante el Barça en un ilusionante mes de abril en La Cartuja, quieren dejar atrás su irregularidad en LaLiga para asentarse en la tabla.



Con dos victorias, tres empates y una derrota en sus últimos encuentros, los 'leones' navegan en mitad de la clasificación con 34 puntos, 12 más que el penúltimo clasificado, el Eibar, que, tras dos derrotas seguidas y nada menos que diez jornadas sin ganar, necesita con urgencia una victoria que le permita acercarse a las posiciones de permanencia, dos puntos más arriba de sus 22.



José Luis Mendilibar, ratificado esta semana por el club armero, no podrá contar con los lesionados Pedro Bigas, Edu Expósito, Yoshinori Muto, Cote y Rober Correa, mientras que Peru Nolaskoain, que dio positivo por coronavirus, será la única baja en el cuadro bilbaíno.



Por último, el colista Huesca, goleado por Celta (3-4) y Barça (4-1) en las últimas jornadas, ansía sorprender a Osasuna para que no se esfume el objetivo de la salvación, cuatro unidades por encima de sus 20. El cuadro oscense, el más goleado de la categoría junto al Granada (44), necesita con urgencia suplir sus carencias atrás y volver a puntuar si no quiere despedirse de sus opciones.



Mientras, los navarros (29) no pueden descuidarse en El Alcoraz, con la zona de quema cinco por debajo, y tratarán de volver a vencer después de dos fechas sin hacerlo.



Gastón Silva y Antonio Valera no estarán disponibles por los locales, pendientes de Luisinho. La buena noticia en el cuadro rojillo es el regreso del 'Chimy' Ávila a una convocatoria tras su grave lesión de cruzado, en una lista a la que también vuelven Oier, Torres y Unai; Sergio Herrera, Roncaglia, Rubén Martínez e Iñigo Pérez no podrán jugar.



Athletic Club - Eibar. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 14.00.



Celta - Real Madrid. Melero López (C.Andaluz) 16.15.



Huesca - Osasuna. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.



Valladolid - Sevilla. Estrada Fernández (C.Catalán) 21.00.