Fútbol/Champions.- Klopp: "La última vez que nos enfrentamos fue una noche difícil para nosotros"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, dijo que es "genial" tener la oportunidad de volver a enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones tras la derrota en la final de Kiev 2018, la cual recordó como un "noche difícil" para el conjunto 'red'.



El conjunto blanco será su rival en cuartos de final tras el sorteo de este viernes. El técnico alemán fue positivo y también p.rudente. "Será emocionante, interesante. Por supuesto que es un sorteo difícil, pero si miramos hacia un lado... decimos 'oh Dios mío'. Jugamos hace algo más de dos años y fue una noche difícil para nosotros", indicó en declaraciones a la web oficial del club.



Por este motivo, Klopp considera que será "interesante poder volver a jugar con ellos". "No tengo nada de qué arrepentirme", añadió el preparador germano al admitir en la previa al sorteo que prefería evitar al Manchester City y al Chelsea por ahora. "El Bayern tampoco querría jugar con el Dortmund, por ejemplo, porque son del mismo país", dijo.



El entrenador del Liverpool también indicó que será "la primera vez" que se enfrente al Real Madrid "sin Cristiano Ronaldo". "Quizás también el primero sin Bale. Pero todavía quedan Ramos, Varane, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema... y unos jóvenes muy buenos", agregó.



Preguntado por dónde se disputará la eliminatoria por las restricciones debido a la pandemia, Klopp mostró su desconocimiento del tema pero no tiene problemas en jugar de nuevo lejos de Anfield. "No sabemos dónde vamos a jugar. Si es en Budapest, está bien, está bien para nosotros. Si el partido en casa se puede jugar en Anfield, mejor", sentenció.