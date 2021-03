Fútbol.- El Slavia Praga niega las acusaciones de racismo del Rangers

LONDRES, 19 (dpa/EP)



El Slavia Praga ha rechazado las acusaciones de racismo del Glasgow Rangers contra su defensa Ondrej Kudela, y ha afirmado que fue agredido por el centrocampista rival Glen Kamara después de su enfrentamiento del jueves en el Ibrox Stadium.



Los campeones checos lograron una victoria por 2-0 ante el conjunto dirigido por Steven Gerrard para pasar a los octavos de final de la Europa League. Sin embargo, el partido se vio ensombrecido en el minuto 87, con Kamara y sus compañeros reaccionando furiosamente después de que Kudela susurrase un presunto insulto ofensivo en el oído del centrocampista finlandés.



El incidente derivó en una amarga disputa posterior al partido, y el Slavia afirmó que Kudela fue "golpeado con puñetazos" por Kamara durante una tángana en el túnel de vestuarios.



Cuando Gerrard pidió a la UEFA que actuara ante las acusaciones de racismo, los dirigentes del Slavia respondieron a las afirmaciones del Rangers, acusando al club escocés de "juego malicioso sin precedentes".



Kemar Roofe fue expulsado tras una brutal patada a la cara del portero del Slavia, Ondrej Kolar, que le dejó una gran herida en la cabeza, mientras que Leon Balogun cogió el camino de vestuarios después de recibir dos tarjetas amarillas.



Tras una de estas acciones, Kudela se dirigió al rival Kamara, al que supuestamente dirigió al oído palabras racistas, hecho que la entidad checa niega. "El Slavia niega la repugnante acusación a uno de los capitanes del equipo, Ondrej Kudela, de comportamiento racista", anunció el club en un comunicado. Los jugadores del Slavia se enfrentaron a un juego malicioso sin precedentes de sus rivales. Nunca han experimentado tal juego en ningún partido en el que hayan participado en la historia moderna de las competiciones europeas", destacó.



"Muchas entradas brutales supusieron lesiones de nuestros jugadores. El portero Ondrej Kolar se fue a un hospital con diez puntos de sutura en la cabeza. Ondrej Kudela fue agredido por el jugador Kamara y golpeado con puñetazos en la cabeza mientras el técnico Steven Gerrard presenciaba el incidente. Incluso los representantes de la UEFA que también estaban presentes en el lugar del incidente se sorprendieron por este comportamiento", explicó el comunicado.



Gerrard insiste en que apoyará a Kamara, y advirtió a la UEFA que no puede permitirse el lujo de barrer el presunto comentario racista "debajo de la alfombra". "Tengo una relación muy, muy fuerte con Glen Kamara. Glen Kamara para mí es uno de los míos, como la mayoría, todos en ese vestuario. Creo al cien por cien lo que dice en cuanto a la acusación", manifestó Gerrard.



"Otros jugadores a su alrededor lo escucharon, así que estaré a muerte con Glen Kamara y lidiaré con esto como Glen quiera lidiar con eso. Estoy orgulloso de todos mis jugadores, esta noche mostraron solidaridad y desde la cima de este club hasta la base estamos con ellos. Solo espero que la UEFA no meta esto debajo de la alfombra", añadió.



Además, confesó que estaba "enfadado". "Es extremadamente decepcionante. Tiene que pasar algo rápidamente. Eso está por encima de mí. Pero estoy al 100% al lado de Glen Kamara, pase lo que pase en el futuro. La UEFA se encargará de esto, estoy seguro de que hablarán con ambos jugadores y dejaremos que otras personas se ocupen de ello. Todo lo que puedo confirmar es que mi jugador me dice que fue insultado de manera racista", concluyó.