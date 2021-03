España.- Robles dice que le hubiera gustado conocer la salida de Iglesias del Gobierno "de otra manera"

19/03/2021 Margarita Robles en su visita a la base militar de Matacán. CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA POLÍTICA MANUEL ANGEL LAYA



SALAMANCA, 19 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que le hubiera gustado conocer la salida del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "de otra manera" a como lo hizo, a través de un vídeo, porque "un Gobierno es un equipo".



"Quizá hubiera sido bueno que una decisión personal, muy respetable, no la hubiera hecho de la manera que lo ha hecho, de alguna manera a través de los medios de comunicación, porque un gobierno es un equipo y nos hubiera gustado enterarnos de otra manera y no por la prensa", ha afirmado en un encuentro con los medios en Salamanca, durante su visita a la base aérea militar de Matacán.



Tras el anuncio de la salida de Iglesias, para ser candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Robles ha apuntado que en esas elecciones se presentará Ángel Gabilondo por el PSOE, que es "un gran candidato" con un proyecto que "representa el rigor, que representa la serenidad y que representa algo tan importante que es el no hacer ruido".



"Yo creo que los ciudadanos están cansados de los personalismos en política, de estas cuestiones partidistas que estamos viendo estos días, con tránsfugas y demás, por lo tanto no a los proyectos personalistas, no a los proyectos que únicamente tienen pendiente y presente la clave de partido, y hay que tener unos proyectos que piensen en los ciudadanos con carácter general y yo creo que en estos momentos quien representa esto en Madrid es el proyecto del Partido Socialista".



En cuanto a la posible incorporación al Consejo de Ministros de Ione Belarra, asunto sobre el que también ha respondido a la prensa, ha dicho que no la conoce en persona, sólo "a través de los tuits".