España.- PSOE, a la 'caza' del votante de centro en Madrid ante la caída de Ciudadanos y la polarización Iglesias-Ayuso

El PSOE acude a las próximas elecciones autonómicas en Madrid del 4 de mayo con el convencimiento de que el perfil "sensato" y "moderado" de su candidato Ángel Gabilondo será capaz de atraer a los votantes de centro desencantados de Ciudadanos, y también de erigirse como la alternativa frente a la polarización que generan la presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Unidas Podemos y candidato de los 'morados', Pablo Iglesias.



Los socialistas reconocen abiertamente que el espacio electoral que está dejando libre Ciudadanos en el centro-derecha del espectro político, por su situación inestable y por la espantada de cargos hacia el PP que está sufriendo tras el fiasco de la moción de censura en Murcia, es clave, y se han marcado como objetivo hacerse con él para ampliar su base electoral.



"Sin duda deja un espacio muy importante y que en la Comunidad es un espacio natural del PSOE, y muy concretamente de su candidato Gabilondo, que es una persona moderada, que siempre está intentado buscar soluciones y no dar problemas", aseguró este jueves la portavoz del Gobierno y dirigente socialista, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.



LA CLAVE: IR A POR EL VOTANTE DE CENTRO SIN QUEDAR DIFUMINADO



Además, el PSOE considera que la "templanza" y la "sensatez" que, a su juicio, ha demostrado Gabilondo en sus seis años como jefe de la oposición en la Asamblea de Madrid, puede permitirle rentabilizar a su favor la batalla que ya ha comenzado entre Ayuso e Iglesias, al presentarse como la alternativa al ruido y a la polarización, según explican a Europa Press fuentes socialistas.



Es más, la formación que lidera el presidente Pedro Sánchez cree que, en vez de entrar en ese cuerpo a cuerpo, la baza de Gabilondo es precisamente mantenerse al margen e ir directamente a por el votante de centro que rehúse de la escalada de tensión, sobre todo ahora que Ciudadanos se precipita hacia la irrelevancia, según las encuestas.



Las fuentes consultadas señalan a este respecto que su habilidad en la campaña deberá ser, por lo tanto, no quedar difuminado ni dentro de esa pelea entre Iglesias-Ayuso --la líder del PP ha cambiado incluso su lema de "socialismo o libertad" por el de "comunismo o libertad"--, ni fuera, por permanecer demasiado alejado del foco de atención.



Por ello, los socialistas descartan que la irrupción sorpresa de Iglesias como candidato en Madrid vaya a alterar sus planes, y defienden su decisión de mantener a Gabilondo --que tomaron sólo dos días antes de producirse el giro de los acontecimientos que nadie se imaginaba. Es decir, tienen claro que su perfil es el idóneo para enfrentar esta batalla.



IGLESIAS Y LA MOVILIZACIÓN DE LA DERECHA



En cuanto a ese desembarco de Iglesias en Madrid, los socialistas lo interpretan como un claro intento del todavía vicepresidente segundo de salvar a su partido de un posible batacazo que sacara a los 'morados' de la Asamblea de Madrid --como les ha ocurrido en otras comunidades--, y admiten el riesgo de que su movimiento movilice no sólo a sus votantes sino también a los de la derecha.



Por ello, esperan que las tres formaciones a la izquierda del tablero --PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que decidió rechazar la oferta de Iglesias para concurrir con una lista única--, esta vez sí sean capaces de movilizar suficientes votos para lograr la mayoría de escaños; sobre todo ante la fuerza que ha cobrado Vox desde las pasadas elecciones, y la determinación de Ayuso de pactar con ellos si es necesario, tras su ruptura con Ciudadanos.



GABILONDO, CANDIDATO POR TERCERA VEZ



La decisión repentina de la presidenta madrileña de echar a Ciudadanos de su gobierno y convocar elecciones anticipadas, tras el detonante de Murcia, abrió de forma precipitada en el PSOE el debate sobre el posible revelo de Gabilondo como cabeza de lista, sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo y el propio PSOE-M le situaban ya como el próximo Defensor del Pueblo.



Pronto comenzó el baile de nombres de posibles candidatos que tuvieran el suficiente tirón como para presentar batalla a la presidenta madrileña y ampliar el respaldo --sobre todo hacia el centro-- que ya obtuvo el PSOE en las autonómicas de 2019, en las que Gabilondo fue el más votado pero no consiguió sumar mayoría para formar gobierno.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, era la opción más repetida en los foros socialistas y también la más factible, según algunos dirigentes consultados por Europa Press, aunque ella se apresuró a descartarse, manifestando su compromiso con la labor que desarrolla en el Ejecutivo de Sánchez.



El PSOE no tardó ni dos días en zanjar el debate, descartando alternativas, y proclamando a Gabilondo como su candidato en Madrid por tercera vez, al entender que su perfil de político "moderado" y serio es el adecuado, a su juicio, para confrontar a una Ayuso que ha virado hacia la "ultraderecha" y el "trumpismo", según los socialistas.



"Es una persona de paz y de sentido común", destacó el secretario de Organización, José Luis Ábalos, el lunes tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que ratificó su candidatura, y descartó además la celebración de primarias, por las circunstancias especiales de las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo.



A este respecto, Ábalos argumentó que no hay "ninguna pulsión" en la organización del partido en Madrid que exija celebrar primarias para estos comicios e insistió en que Gabilondo representa "la revolución del respeto", que "no tiene aristas" y que nadie puede decir de él que es su enemigo. "Si alguien puede rebajar la tensión en Madrid, es Gabilondo", resumió.



Ahora, el debate en el PSOE de Madrid está en cómo se configurará el resto de la lista, con la incógnita de si la actual presidenta del Senado, Pilar Llop, volverá a ser su 'número dos'. Su elección como diputada autonómica es imprescindible para que pueda continuar al frente de la Cámara Alta, ya que es senadora por designación autonómica, pero de momento el PSOE-M afirma que están en un periodo de reflexión. Eso sí, aseguran que siguen pensando que es "una buena opción".



De momento los socialistas madrileños han arrancado ya el proceso de la elaboración de sus listas para las elecciones del 4 de mayo, al enviar la Ejecutiva regional una solicitud a la Ejecutiva federal para que se pueda dar el inicio a la elaboración de las mismas, han informado a Europa Press fuentes socialistas.