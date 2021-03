España.- PP se lanza a por los votantes de Cs y Vox en Madrid presentando a Ayuso como "punto de unión contra Sánchez"

23/01/2021 El presidente nacional del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida POLITICA JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS



'Génova' trabajará con Ana Camíns y Alfonso Serrano para apoyar la campaña madrileña



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El PP nacional se lanzará a por los votantes de Ciudadanos y Vox en la batalla electoral por Madrid con el mensaje de que la candidatura de Isabel Díaz Ayuso es el "punto de unión de los que no quieren el sanchismo, tanto a izquierda como a derecha", según han informado a Europa Press fuente de la cúpula del partido.



'Génova' se ha puesto a disposición de la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, y del director de campaña que ha designado Ayuso, Alfonso Serrano, para apoyar a la candidata en actos sectoriales y mítines. Aunque aún no se han sentado a diseñar la campaña electoral, se da por hecho que habrá una presencia destacada del líder del partido, Pablo Casado.



La dirección nacional del PP considera que el movimiento del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para disputar la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Díaz Ayuso moviliza al electorado de centroderecha y refuerza el voto útil al PP en las elecciones del 4 de mayo.



"NO SE PUEDE DAR EL PARTIDO POR GANADO"



El PP apelará a ese voto útil para frenar que "una mayoría de izquierdas de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid" pueda hacerse con el bastón de mando del Gobierno regional, con sede en la Puerta del Sol, según subrayan fuentes del PP.



"El discurso clave tanto de Ayuso como de Casado es unir en torno al PP a todo el votante de centroderecha y al socialista descontento, con el objetivo de tener una mayoría suficiente y no depender de ninguna otra formación política", señalan fuentes del partido.



En el PP alertan ya contra una posible desmovilización de su propio electorado ante la confianza en una victoria de Ayuso que ya recogen las encuestas publicadas. Según insisten, "no se puede dar el partido por ganado" y hay que recordar cada día a los electores de centroderecha que "si no salen a votar al Partido Popular, al final el que puede ganar es Pablo Iglesias".



Ante el temor entre algunos cargos por un posible giro a la derecha para atraer a votantes de Vox, fuentes de la cúpula del PP subrayan que Casado no va a romper la estrategia nacional apostando por el centro que marcó en octubre durante el debate de la moción de censura de Vox, cuando visualizó su ruptura con los de Santiago Abascal.



"EL PP DE MADRID SIEMPRE HA SIDO MÁS PATANEGRA"



Eso sí, admiten que hay que conjugar ese discurso centrado con los mensajes electorales típicos de una campaña, en la que se hacen discursos más efusivos para animar a los asistentes a un mitin. "Y el PP de Madrid siempre ha sido más pata negra", añaden las fuentes consultadas.



En 'Génova' dan por sentado que va a haber sintonía total con la campaña de Isabel Díaz Ayuso y, como prueba de esa afinidad, fuentes del PP destacan que el propio Casado acuñó y difundió desde el primer momento el eslogan 'Comunismo o libertad' de la presidenta madrileña.



En las próximas semanas, el PP seguirá con su 'OPA' a Ciudadanos y reiterará en cada acto que tienen la puerta abierta todos aquellos cargos y afiliados del partido naranja que quieran incorporarse al Partido Popular.



"No se descarta que vengan más cargos de Ciudadanos al PP, además de Fran Hervías", afirma una persona del equipo de Casado, que precisa que el exresponsable de Organización de Ciudadanos se incorporará a la Vicesecretaría de Organización del PP que dirige la navarra Ana Beltrán.