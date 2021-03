España.- La muerte de la profesora de Marbella no tiene relación con la vacuna de AstraZeneca, según la autopsia

18/03/2021 El cosnejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre SALUD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA JAÉN



LEPE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)



El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado este viernes que el informe preliminar de la autopsia clínica realizada a la profesora de Marbella (Málaga) determina que "no hay ninguna relación causal" entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta docente.



Así lo ha puesto de manifiesto Aguirre en Lepe (Huelva), donde ha explicado que el informe preliminar es "concluyente" descartando relación alguna entre el fallecimiento de esta profesora y la vacunación contra el Covid-19.



En este punto, tras expresar sus condolencias a la familia, ha señalado que en la autopsia clínica han participado dos anatomopatólogos y un forense, por lo que se ha hecho de la manera "más reglada y científica posible". Por ello, "se puede decir de forma clara y contundente que no hay relación causal entre la vacunación del coronavirus y su fallecimiento", ha incidido.



"No existe ninguna relación entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer", ha reiterado el consejero de Salud, el cual ha mostrado su pesar por este "trágico suceso", indicando que la profesora sufrió "una hemorragia cerebral y un éxitus, es decir, un fallecimiento".



Así las cosas, de manera "fehaciente" ha dicho que la administración de esta vacuna "no ha tenido nada que ver" con el fallecimiento de esta persona.



Por último, ha recordado que diariamente y de manera automática desde la Consejería de Salud, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se comunica a la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario cualquier posible efecto adverso de cualquier medicamento o vacuna. A su vez, desde la Agencia Española hacen lo mismo y lo comunican a la Agencia Europea del Medicamento.



De este modo, ha dejado claro que eso fue lo que se hizo en el caso de esta profesora, al tiempo que ha incidido que es el protocolo correspondiente, es decir, dar aviso de cualquier posible efecto de una vacuna o medicamento.



Por último, Aguirre ha señalado que "no hay que tenerle miedo a la vacuna sino al virus", toda vez que ha sostenido que se ha determinado que "la relación siempre es favorable al beneficio frente al riesgo asociado a la vacuna o cualquier medicamento".