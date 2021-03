España.- El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido deja la política y no irá en las listas de Cs el 4M

18/01/2021 El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, durante su intervención en una visita al intercambiador de Plaza de Castilla, en Madrid (España), a 18 de enero de 2021. Garrido se ha trasladado hasta allí para agradecer su labor a los profesionales de la red de autobuses urbanos e interurbanos del Consorcio Regional de Transportes durante el temporal de nieve provocado por la borrasca 'Filomena'. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El expresidente de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Transportes, Ángel Garrido, ha comunicado este viernes que abandona la política tras 25 años de actividad en la vida pública.



A través de un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, Garrido ha manifestado que "la política ha cambiado" y que ahora mismo se da "política de bloques, radicalismo y en buena medida crispación", para él "el peor escenario que se pueda plantear".



"Reconozco mi incapacidad de adaptación a este nuevo escenario, lo que no es culpa de la política, sino mía", ha apostillado.



En su carta de despedida ha manifestado que "tenía más que decidido dejar la política una vez se completase esta legislatura", pero considera que "éste debe ser el momento de decir adiós". Completará este tramo final de legislatura como diputado de la Asamblea de Madrid, pero ya ha solicitado a Ciudadanos "no ser incluido en las listas electorales". Apoyará a la formación en campaña electoral.



Ha agradecido a Ignacio Aguado su acogida en Ciudadanos Madrid, "su cariño y su confianza desde el primer minuto hasta el último". "Le deseo mucha suerte, al igual que a Edmundo Bal, que emprende ahora una difícil pero apasionante tarea. Con su candidatura, Ciudadanos se encuentra en las mejores manos para seguir siendo decisivo en la Comunidad de Madrid", ha trasladado.



Garrido ha hecho un repaso por sus 25 años trabajando en la vida pública. Se afilió en el año 1989 al CDS motivado "por la admiración que sentía hacia el mejor político del país, Adolfo Suárez". Después pasó por el Ayuntamiento de Pinto y el de Madrid, presidió las Juntas de Distrito de Villa de Vallecas, Latina, Chamberí, Usera y Retiro.



También presidió el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ocupó las Consejerías de Presidencia y de Transportes y presidió la Comunidad de Madrid tras la marcha de Cristina Cifuentes. "Yo he sido enormemente feliz en la política, he sido una de esas personas afortunadas que disfrutaba de su trabajo, que era un trabajo de servicio público, que hoy me permite pasear por Madrid y poder decir que un centro cultural, un centro deportivo, un colegio, una vivienda social o una sede judicial, una estación de Metro o una bajada de impuestos, se pusieron en marcha durante el tiempo en el que me correspondía trabajar para que esos proyectos salieran adelante", ha valorado.



CIFUENTES, "QUERIDA Y GRAN AMIGA"



Ha dedicado palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que en algún momento de su vida política le otorgaron su confianza y su apoyo. De la expresidenta Cristina Cifuentes, a quien sustituyó tras su dimisión, ha destacado que es "la más importante", así como "querida y gran amiga".



"Le debo la oportunidad de haber tenido los tres años más felices de trabajo en política como su consejero de Presidencia. No conozco persona más inteligente, trabajadora y leal que Cris; fue un auténtico honor trabajar para ella y sigue siendo un honor ser su amigo", ha añadido.



También ha recordado a José María Álvarez del Manzano, "un caballero de los ya quedan pocos"; a Alberto Ruiz Gallardón, "uno de los mejores políticos que ha dado España"; a Ana Botella, "mujer leal y de convicciones profundas"; a Esperanza Aguirre, "política de raza como pocas".



EL "DESENCUENTRO" CON CASADO



Del presidente de los 'populares', Pablo Casado, asegura que con él compartió "muchos años de amistad entrañable y un solo desencuentro".



A Mariano Rajoy ha agradecido que confiara en él "para ser el presidente de la Comunidad de Madrid". "Bastan cinco minutos de conversación con él, para saber que la capacidad para haber sido un gran presidente de Gobierno era la menor de sus cualidades. Gracias Presidente", ha trasladado en la misiva.



"A mis queridos afiliados del PP de Villa de Vallecas, mi barrio, mi distrito, mi hogar de todas las formas posibles, que tanto cariño me han demostrado siempre. A mi equipo de confianza, quienes son en primer lugar amigos y después colaboradores. Sería imposible citar a todos los que han pasado a lo largo del tiempo. A mis compañeros y afiliados de Ciudadanos", ha continuado.



También ha dado "gracias de corazón" a Albert Rivera e Inés Arrimadas por acogerle "con tanto afecto". "Que la política muchas veces es enormemente injusta, lo demuestra que una persona del talento de Albert tuviera que dejar un parlamento en el que desgraciadamente tenemos que ver a diario a colaboradores de golpistas, radicales y populistas de todo tipo", ha lamentado.



"Termino mi vida política con una frase de la persona que me inspiró a emprender esta aventura, Adolfo Suárez: "Pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desean hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación", ha concluido.