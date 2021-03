El ministro de Economía argentino se reúne con fondos de inversión en EE.UU.

AME1684. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 31/08/2020.- El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, durante una ceremonia en la casa de gobierno de la Casa Rosada, este lunes, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de Argentina anunció este lunes que logró una adhesión del 93,55 % a su oferta de canje a acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por unos 66.000 millones de dólares. "El 99 % de la deuda pública en moneda extranjera bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55 %", dijo el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández. EFE/ Juan Mabromata/POOL

Buenos Aires, 19 mar (EFE).- El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, se reunió este viernes en el consulado argentino en Nueva York con fondos internacionales de inversión, con quienes dialogó acerca de las políticas macroeconómicas de la Argentina y las proyecciones previstas para 2021, según un comunicado oficial.

Guzmán -acompañado por la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de su cartera, Maia Colodenco, y el cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba- realizó una presentación de los objetivos, proyecciones y planes macroeconómicos y respondió preguntas de los representantes de unos siete fondos inversión.

Las partes coincidieron en que se trató de un encuentro “productivo”, “constructivo” y “útil para profundizar entendimientos mutuos”, según el comunicado argentino. Y mostraron vocación de profundizar el diálogo y los entendimientos necesarios para transitar una dinámica de estabilización sostenible.

Guzmán sostuvo que la Administración de Alberto Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, está trabajando para resolver los problemas estructurales que enfrenta el país.

Y que el Gobierno argentino apunta a la articulación de reglas de juego con los sectores generadores de divisas para potenciar el crecimiento de las exportaciones.

El ministro también subrayó la necesidad de respetar la sostenibilidad fiscal como un pilar de la estabilidad económica.

“Estamos trazando un camino consistente y sostenible para la Argentina, con previsibilidad y reglas de juego claras que favorezcan un ambiente propicio para las decisiones económicas”, indicó el comunicado.

También se abordaron las políticas macroeconómicas que está implementado el Gobierno, los avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -con el que Argentina tiene que refinanciar créditos por 44.000 millones de dólares- y el programa plurianual que se presentará en el Congreso de la Nación.

Tras la reunión, Guzmán tuiteó: "Luego de muchas reuniones por Zoom y un histórico acuerdo de reestructuración de deuda, hoy en Nueva York tuvimos un encuentro productivo con inversores que participaron de ese proceso".

"Seguir construyendo entendimientos contribuye a profundizar la estabilización de la economía", agregó el ministro.

No todos los grupos de acreedores que participaron del canje de deuda soberana que realizó Argentina en 2020 participaron de la reunión. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje había expresado en su cuenta de Twitter ayer la "amarga experiencia" de no haber sido invitados, a pesar de que "recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez".

Guzmán comenzó ayer su visita a Estados Unidos, con una primera escala en Nueva York, donde se reunió con académicos y hoy con inversores.

La segunda escala será la ciudad de Washington, donde el ministro se reunirá la semana próxima con directivos del FMI, del Banco Mundial y funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos.

El contacto con los representantes del FMI se dará en el marco de las negociaciones que el Gobierno del peronista Alberto Fernández abrió el año pasado con el organismo para refinanciar créditos por 44.000 millones de dólares.

Se trata de préstamos concedidos a Argentina en el marco de un acuerdo "stand-by" de auxilio financiero firmado en 2018 por el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con el FMI, por un total de 56.300 millones de dólares, el mayor crédito otorgado por el organismo en su historia.

El Gobierno de Alberto Fernández ha advertido en reiteradas oportunidades que Argentina no tiene capacidad para pagar al FMI en los plazos establecidos, por lo que pretende negociar con el organismo un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, pero sin pesadas condiciones que supongan un nuevo ajuste para la economía argentina.