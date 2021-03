El Deportivo Cali y el Deportes Tolima, el partido que define el liderato

Vista de un actuación de los jugadores del Deportivo Cali. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Bogotá, 19 mar (EFE).- El Deportivo Cali, del uruguayo Alfredo Arias, y el Deportes Tolima, al mando del colombiano Hernán Torres, librarán el domingo un duelo deportivo en la decimotercera jornada de la liga colombiana, en la que comparten el liderato con 23 puntos.

Al mejor estilo de las cruzadas, los equipos han pasado las últimas horas velando sus armas para quedarse con la victoria que le dará la punta del torneo a uno de los dos.

El antecedente más reciente entre Pijaos y Azucareros es la Copa Sudamericana en la que el ganador fue el primero que le infligió una derrota 3-0. Ese partido fue en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, el feudo del Tolima.

Ahora el lance será en el campo del Cali por lo que Arias echará mano de sus mejores elementos para hacerse en solitario con la punta de la liga.

Tiene en contra que llegan a este juego precedidos de una racha adversa en la liga colombiana que incluye cuatro empates en línea y una derrota en el clásico contra América de Cali que lo llevó a perder un invicto de 11 fechas.

Otro de los juegos que centran la atención es el que protagonizarán Millonarios y Atlético Nacional. Este último llega envalentonado tras derrotar 3-0 al Guaraní en la Copa Libertadores de América.

Además, el equipo dirigido por el brasileño Alexandre Guimarães consiguió el fin de semana pasado en la liga local una victoria 1-0 frente al Junior de Barranquilla, resultado que lo sitúa en la sexta posición a solo dos puntos de Deportes Tolima y Deportivo Cali, los punteros.

Millonarios también llega fuerte porque logró armar un patrón de juego que le ha permitido recuperar puntos como los que alcanzó a domicilio frente a Patriotas. Esa victoria lo impulsó hasta el cuarto lugar de la tabla de clasificaciones con 22 puntos, a uno de la punta del torneo que disputan 19 equipos.

El otro equipo de Bogotá, Santa Fe visitará el sábado al Envigado con la consigna de arañar cuando menos un empate que le permita seguir en el grupo de punta. Los Cardenales con 22 puntos ocupan la tercera casilla en la tabla.

Por otro lado, América de Cali, del argentino Juan Cruz Real, que también viene empujando fuerte para llegar a los primeros lugares visitará el sábado en Manizales al Once Caldas.

Adrián Ramos regresó al campo y con ello los Escarlatas han ganado fuerza en el ataque. En el derbi regional Ramos se despachó con un doblete.

De momento, el actual campeón de la liga es noveno con 18 puntos, cerca de meterse entre los ocho equipos que avanzan a la siguiente fase. Once Caldas con 18 unidades está en la parte baja del torneo.

- Partidos de la decimotercera jornada:

20.03: Envigado-Independiente Santa Fe; Junior-Deportivo Pereira; Once Caldas-América de Cali.

21.03: Independiente Medellín-Deportivo Pasto; Deportivo Cali-Deportes Tolima; Millonarios-Atlético Nacional.

22.03: Patriotas-Equidad y Alianza Petrolera-Atlético Bucaramanga.