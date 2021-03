EEUU.- El Gobierno de EEUU estudia una extensión de seis meses para las tropas desplegadas en Afganistán

19/11/2020 Imagen de archivo de tropas australianas. POLITICA JORDAN GILBERT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Joe Biden estaría considerando una extensión de seis meses para que las tropas estadounidenses desplazadas en Afganistán permanezcan en el país hasta noviembre, según recogen medios estadounidenses.



La fecha límite para la retirada de las tropas es el próximo 1 de mayo conforme al acuerdo alcanzado con los talibán, por lo que cualquier decisión de prolongar su presencia debería pasar por una renegociación de dicho acuerdo firmado el año pasado.



A pesar de que Biden habría rechazado en un primer momento los intentos del Departamento de Seguridad para mantener a las tropas en Afganistán, finalmente el presidente ha cambiado de opinión, según ha informado una fuente del propio departamento a la cadena de televisión NBC News.



Los líderes del Pentágono habrían enfantizado al mandatario el incumplimiento por parte de los talibán del acuerdo, mientras que le detallaron que no podían asegurarle lo que pasaría de retirar las tropas en la fecha prevista.



Según esta misma fuente, el Ejército ha planteado tres posibles escenarios frente a la disyuntiva, siendo uno de ellos la retirada en el período establecido, el mantenimiento de las tropas en el país asiático por un tiempo indefinido o, por último, mantenerlas durante un período limitado de tiempo a definir por Biden, que estaría barajando la opción de seis meses.



El último pronunciamiento oficial por parte de la Casa Blanca sobre la retirada de las tropas de Afganistán fueron las declaraciones de la secretario de Prensa, Jen Psaki, que a finales de febrero confirmó que era una discusión en curso que se estaba teniendo y que Biden no estaría de acuerdo con que los talibán asumieran el control del país, uno de los escenarios que se baraja de consumarse la retirada.



Este miércoles, durante una entrevista con la cadena ABC, Biden admitió que sería "difícil" lograr que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán se lleve a cabo antes del 1 de mayo, mientras criticó que el acuerdo alcanzado con la anterior Administración del expresidente Donald Trump con los talibán no fue "sólidamente negociado".



El mes pasado, los talibán rechazaron un posible aplazamiento de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán e indicaron que el grupo insurgente "nunca estará de acuerdo con una extensión".



El acuerdo entre las partes, firmado en la capital de Qatar, Doha, contemplaba la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el 1 de mayo, mientras que los talibán se comprometían a unas conversaciones de paz con el Gobierno afgano, si bien hasta el momento no han registrado avances relevantes, en medio de un repunte de la violencia.