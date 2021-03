Coronavirus.- Colombia se muestra "preocupada" por el incremento de casos de COVID-19

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, ha transmitido este jueves que el Gobierno está "preocupado por el incremento de casos de COVID-19 en el país", que suma más de 5.000 contagios en las últimas 24 horas.



"No es momento de relajarnos sino de aplicar todas las medidas de protección para evitar nuevos picos del virus", ha advertido Moscoso durante la conferencia diaria en la que las autoridades actualizan las cifras de incidencia de coronavirus en el país.



Moscoso también ha hecho un llamamiento a los mayores de 80 años "que aún no han sido agendados para la aplicación del biólogo contra la COVID-19, a que se acerquen al punto de vacunación más cercano, con su cédula, y reciban la vacuna", mientras la estrategia de vacunación en el país continúa con los mayores de 60 años.



Por su parte, el Ministerio de Salud colombiano ha confirmado 5.139 nuevos casos y 138 fallecidos como consecuencia del virus detectados en las últimas 24 horas.



Así, el país ya alcanza los 2.319.293 contagios de coronavirus, una enfermedad que deja por el momento 61.636 víctimas mortales. Del total de acumulados, no obstante, han logrado recuperarse 2.216.945 personas, después de que 4.433 pacientes hayan recibido el alta hospitalaria en la última jornada.



Por último, las autoridades sanitarias han detallado que hay 32.978 casos activos a día de hoy en el país.