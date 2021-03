Corea del Norte.- Corea del Norte rompe las relaciones diplomáticas con Malasia por una extradición a EEUU

15/02/2021 Imagen de archivo de banderas de Malasia. POLITICA ASIA MALASIA ASIA INTERNACIONAL FARIS HADZIQ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha comunicado este jueves que el país corta las relaciones diplomáticas con Malasia por "el crimen imperdonable" de las autoridades malasias de "entregar por la fuerza a un ciudadano inocente norcoreano a Estados Unidos".



Según el comunicado que recoge la agencia nacional de noticias KCNA, este ciudadano habría sido acusado de "criminal", mientras que Corea del Norte defiende que ha estado involucrado durante años en las actividades legítimas de comercio exterior en Singapur y, por lo tanto, "es una invención absurda y una conspiración pura argumentar que estuvo involucrado en 'lavado ilegal de dinero'".



Para Pyongyang esta extradición es un "incidente alarmante para el mundo" producto de la "conspiración anti Corea del Norte creada a partir de la atroz política de hostilidad de los Estados Unidos destinada a aislar y asfixiar a nuestro país y la sumisión pro-estadounidense por parte de Malasia".



"Es un acto nefasto y un crimen imperdonablemente grave" del Gobierno de Malasia, que ha ofrecido a su ciudadano como "un sacrificio al movimiento hostil de Estados Unidos en desafío a las leyes internacionales reconocidas, no contenta con su aceptación ciega de y obediencia a la presión injusta de Estados Unidos".



Por último ha advertido que no solo Malasia "pagará" por esta extradición, sino que "Estados Unidos también pagará el precio debido".



El miércoles, la Corte Suprema de Malasia aceptó la extradición a Estados Unidos de norcoreano, Mun Chol Myung, acusado de violar las sanciones de la ONU al enviar artículos de lujo prohibidos desde Singapur a Pyongyang y de lavado de dinero.



Malasia y Corea del Norte han mantenido buenas relaciones durante décadas como miembros del Movimiento de Países No Alineados, que surgió de la Guerra Fría a principios de la década de 1960.



No obstante, las relaciones se complicaron después de que el hermanastro de Kim Jong Un fuera asesinado en un ataque con un agente nervioso en el aeropuerto de Kuala Lumpur en 2017, y las especulaciones internacionales apuntaron al líder norcoreano.