Cinco inquietudes para el líder

Los jugadores del Atlético de Madrid durante un entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Wanda. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 19 mar (EFE).- Eliminado el pasado miércoles de la Liga de Campeones de forma rotunda, ganador nada más de dos de sus últimos ocho encuentros oficiales, el Atlético de Madrid retoma la Liga como el líder de la tabla, pero con cinco inquietudes que lo advierten para el duelo del próximo domingo contra el Alavés:

1 - 15 GOLES EN CONTRA EN SUS ÚLTIMOS 13 PARTIDOS:

A principio de la temporada un muro inabordable en la Liga, imbatido en ocho de sus primeros diez encuentros del campeonato, y en toda la era Simeone un ejemplo en cómo defender su portería, el Atlético es un equipo hoy vulnerable, con quince tantos en contra en sus últimos 13 partidos oficiales, de los que nada más sostuvo su portería a cero en dos ocasiones. Y recibió primero el gol de su rival en ocho de esos choques, aunque sólo perdió en tres.

El contragolpe del 0-1 del pasado miércoles del Chelsea retrata cómo es el momento defensivo del Atlético, en el que nada más Stefan Savic surge a su nivel más alto. Quizá también Mario Hermoso. No lo están José María Giménez, con la transcendencia que tiene para el Atlético, ni Felipe Monteiro. Tampoco Kieran Trippier ni Renan Lodi, aunque en el caso del brasileño es más un recurso que un titular en la actualidad.

En ese panorama, el partido del Alavés, con Diego Simeone con todos sus defensas disponibles para armar el sistema y el once titular en cuanto a nombres y posiciones -previsiblemente recuperará la zaga de cinco y puede dar descanso a Savic de inicio-, es una prueba indudable para el sistema defensivo, más en duda que nunca en este ejercicio. Desde el 2-0 con el Real Madrid, ha recibido 16 goles en 17 jornadas. Antes, había encajado dos en nueve choques.

2 - LUIS SUÁREZ, 2 GOLES EN LOS ÚLTIMOS 9 DUELOS:

La dependencia del Atlético de Madrid de Luis Suárez en su liderato de LaLiga Santander es visible, promotor esencial de 27 de los 63 puntos del conjunto rojiblanco nada más con sus goles decisivos. Sus números han decaído en los últimos nueve compromisos entre la Liga (7) y la Liga de Campeones (2), con sólo dos dianas.

Con una sonrisa irónica cuando fue sustituido por Diego Simeone en Stamford Bridge, a falta de media hora y con un 1-0 en contra, el Atlético lo necesita para sostener su liderato y ser campeón. Este domingo, contra el Alavés será de nuevo la referencia ofensiva del once, acompañado por Correa, que suplirá la baja de Joao Félix.

Luis Suárez ha marcado 18 tantos en esta Liga -el 36 por ciento de los goles de su equipo en toda esta Liga (50) son suyos-. La necesidad que tiene el Atlético de él se hace más evidente en los últimos tiempos: en siete de las últimas once victorias del Atlético en este torneo, sus goles fueron esenciales.

3 - LA PRESIÓN Y LA CREACIÓN OFENSIVA:

El Atlético ya ni desborda ni juega ni circula la pelota ni sostiene la posesión con la determinación que lo hacía en los primeros meses del curso, con la incidencia que eso tiene en sus ataques, menos constantes y menos concluyentes. Contra el Getafe tuvo ocasiones, pero cuando su oponente se quedó con diez; con el Athletic o el Villarreal fueron contadas, pero le salvó la pegada ofensiva; y contra el Chelsea casi ni inquietó a Edouard Mendy.

La presión del equipo inglés lo devoró. Tiene Simeone la tarea de armar a su equipo con los mecanismos o los futbolistas que mejor se adapten a esa destreza del rival, porque es cuando más sufre el Atlético. Le pasó con el conjunto 'blue', pero también frente al Real Madrid en Valdebebas o recientemente frente al Athletic Club.

A su vez, la presión del Atlético en el campo contrario, cuando se la propone, que también es cuando mejor se desenvuelve para el ataque o el contraataque, cuanto más arriba roba la pelota, no ofrece los resultados que sí tenía antes. Londres fue un ejemplo de una situación repetitiva en varios de sus últimos compromisos, mientras tanto cambio de sistema puede derivarlo en la indefinición.

4 - UN TRIUNFO EN SUS ÚLTIMOS CUATRO CHOQUES EN EL METROPOLITANO

A la espera este domingo del Alavés, el bache del Atlético también sobresale en su estadio. Del Wanda Metropolitano se han escapado siete de los últimos 12 puntos disputados. Sólo se quedó con cinco; tres por el triunfo apurado por 2-1 ante el Athletic Club y dos por los empates rivales a última hora tanto del Real Madrid (1-1) como del Celta (2-2), cuando la victoria ya parecía suya.

No es tampoco nada habitual tal serie -un triunfo en sus últimos cuatro duelos en ese escenario- y no hay comparación con sus diez partidos anteriores en casa en este ejercicio de LaLiga Santander, de los que ganó nueve y nada más dejó de vencer uno, con un 0-0 contra el Villarreal. De esos choques, terminó imbatido seis.

Hasta la derrota con el Levante por 0-2, aunque quizá no mereció perder ese día por ocasiones y por ambición, acumulaba 27 partidos oficiales sin perder en su estadio, desde el 1 de diciembre de 2019, cuando cayó contra el Barcelona. En esa serie había sumado 20 victorias, siete empates, 48 goles a favor y catorce en contra. En los cuatro siguientes y más recientes: un triunfo, dos igualadas, una derrota, cinco tantos a favor y cuatro en contra.

5 - APERCIBIDOS SUÁREZ, LLORENTE, CARRASCO, HERMOSO, GIMÉNEZ...

Aunque está en su primer tramo en toda la campaña sin nadie de baja por lesión, ahora surgen las tarjetas amarillas para poner al Atlético en alerta por las sanciones. De momento, este domingo pierde a Joao Félix frente al Alavés por ciclo de cinco amonestaciones, tras su protesta sancionada con tarjeta en Getafe.

Y el panorama es inquietante para el futuro a corto plazo. Hay seis futbolistas apercibidos de sanción: los centrales Mario Hermoso y José María Giménez; los centrocampistas Marcos Llorente y Geoffrey Kondogbia; el extremo Yannick Carrasco; y el goleador Luis Suárez. Salvo el medio fichado al Valencia, el resto forman parte del once tipo que ha empleado Diego Simeone durante toda esta temporada.

Aparte de esos seis futbolistas apercibidos, a los que una amarilla este domingo los apartaría de la visita siguiente al estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla -el partido posterior al Alavés y al parón de selecciones-, tiene otros dos jugadores (Koke Resurrección y Ángel Correa) a dos tarjetas del ciclo de cinco.

Iñaki Dufour