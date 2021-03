China denuncia que EE. UU. hizo "acusaciones inaceptables" en Alaska

Imagen del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Pekín, 19 mar (EFE).- La delegación china desplazada al estado noroccidental estadounidense de Alaska, donde Pekín y Washington mantienen una importante reunión, denunció que en el transcurso de esta Estados Unidos realizó "acusaciones inaceptables", informó hoy la cadena estatal CGTN.

"La parte china vino a Alaska con un diálogo estratégico en mente, pero la parte estadounidense se excedió en su tiempo de intervención primero e hizo acusaciones inaceptables, lo que no está en la línea del protocolo diplomático, y por eso China respondió de manera severa", indicaron fuentes de la delegación, citadas por CGTN.

"No es la forma de tratar a los invitados", apuntaron esas fuentes, citadas por el rotativo estatal China Daily.

Las mismas fuentes, citadas por el diario Global Times, agregaron que Washington "atacó las políticas nacionales e internacionales de China, y provocó enfrentamientos", lo que consideraron que "no es hospitalario ni se ajusta a la etiqueta diplomática".

"Esperamos que el diálogo sea sincero y honesto", aseguró, por su parte, el responsable del Partido Comunista de China (PCCh) para Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, citado por CGTN.

La fuente indicó que "Yang también destacó la importancia de gestionar las diferencias entre los dos países de manera adecuada y de promover la cooperación" entre ambas partes.

BAJAS EXPECTATIVAS

La prensa china publicó estas declaraciones después de que se diera por concluido el primer encuentro entre las delegaciones china y estadounidense, la primera liderada por Yang y el ministro de Asuntos Exteriores del país asiático, Wang Yi, y la segunda, por el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

La prensa obtuvo acceso a los primeros minutos de la reunión, que comenzó de manera tensa: Bliken afirmó que Washington está tratando de repeler las prácticas chinas, porque "tener fuerza no es lo mismo que tener razón" y criticó a Pekín por adoptar acciones que "amenazan el orden (mundial) basado en normas, que mantiene la estabilidad global".

Durante su turno, Yang respondió: "No creemos en las invasiones con el uso de la fuerza, el derrocamiento de otros regímenes y las masacres de personas de otros países", y opinó que es importante que EE.UU. cambie su imagen.

Tanto el lado chino como el estadounidense expresaron sus bajas expectativas antes de comenzar la reunión, la primera de alto nivel y en persona de la que se tiene constancia desde que el presidente de EE. UU., Joe Biden, llegó a la Casa Blanca, a principios de año.

Las relaciones entre China y EE. UU. se deterioraron de forma drástica durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) con colisiones en planos como el comercial, el diplomático o el tecnológico.