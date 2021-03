Carola Baleztena, futura mamá a la última, presume de su abultada barriguita de embarazada

17/03/2021 Carola Baletzena está en uno de los mejores momentos de su vida EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



En un momento muy dulce de su vida y a la espera de convertirse en mamá de nuevo, pero por primera vez al lado de Emiliano Suárez, Carola Baleztena está disfrutando al máximo de estos días de sol y altas temperaturas en Madrid. Aprovechando un hueco en su agenda como mamá y como empresaria, se reunió con algunas de sus amigas más cercanas en una conocida terraza madrileña, entre las que estaba Rocío Martín Berrocal.



Con una gran sonrisa en el rostro como muestra del buen momento que vive, Carola eligió para la ocasión un look de lo más cómodo con pantalón de terciopelo en color azul, camisa blanca con volantes en las mangas y chaqueta de punto en color marrón que combinó a la perfección con zapatillas Converse con las que creó un look 'casual' de lo más acertado.



Presumiendo de barriguita de embarazo en la recta final de esta maravillosa etapa, Carola se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida después de haber pasado por unos años especialmente complicados para ella en los que ha tenido que hacer frente a un doloroso aborto y el fallecimiento de su padre con el que tenía una relación muy especial. Aunque la pareja sí que ha revelado que el bebé que esperan será una niña, por el momento la familia no se ha puesto de acuerdo en el nombre que llevará la pequeña por lo que prefieren mantener las opciones en la intimidad.