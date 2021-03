Carmen Lomana, muy crítica con Meghan Markle: "Esa es tremenda. Se ha aprovechado de la situación y no me creo nada"

15/03/2021 Carmen Lomana, tan estilosa como de costumbre. MADRID, 19 (CHANCE) Colaboradora en varios programas de televisión y columnista en uno de los diarios más conocidos de nuestro país, Carmen Lomana está viviendo un gran momento a nivel profesional y se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la actualidad. Muy bien rodeada e intentando continuar con su vida a pesar de la pandemia del Covid, la empresaria es una habitual en obras de teatro, representaciones de ópera y terrazas de la capital, donde precisamente pudimos verla disfrutando de una relajada tarde con Mar Torres. Una inesperada amistad que parece venir de lejos, por la complicidad que destilaron durante su encuentro ambas socialités. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Colaboradora en varios programas de televisión y columnista en uno de los diarios más conocidos de nuestro país, Carmen Lomana está viviendo un gran momento a nivel profesional y se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la actualidad. Muy bien rodeada e intentando continuar con su vida a pesar de la pandemia del Covid, la empresaria es una habitual en obras de teatro, representaciones de ópera y terrazas de la capital, donde precisamente pudimos verla disfrutando de una relajada tarde con Mar Torres. Una inesperada amistad que parece venir de lejos, por la complicidad que destilaron durante su encuentro ambas socialités.



Tras su merienda con la ex de Froilán, y menos habladora que de costumbre, Carmen evitó profundizar en la separación matrimonial de Iker Casillas y Sara Carbonero después de escribir en 'La Razón' que no entiende por qué, si se quieren tanto, se han separado. Aclarando que "eso no lo he dicho por ellos, sino que lo digo en general", Lomana asegura: "Todos los que se separan se quieren un montón, se adoran... entonces ¿por qué se separan? No conocemos a alguien que diga nos separamos porque no nos aguantamos".



Experta en casas reales y monárquica confesa, la socialité ha confesado lo que opina de Meghan Markle con unas palabras que no la dejan en muy buen lugar. "Esa es tremenda, se ha aprovechado de la situación, no me creo nada de lo que ha dicho", afirma, antes de concluir con que, por mucho que lo intente, "no tiene nada que ver" con Lady Di.