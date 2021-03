Bolsonaro destaca la vacunación en Brasil pese al bajo porcentaje inmunizado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- El presidente Jair Bolsonaro dijo este jueves que Brasil es uno de los países que mejor se ha desempeñado en el proceso de vacunación contra la covid, pese a que apenas un 4,5 % de la población ha recibido la primera dosis de alguno de los inmunizantes utilizados en el país.

Según el mandatario, a la fecha se han aplicado unos 12 millones de dosis de vacunas en todo el país, con lo que, aseguró, Brasil se ubica como la quinta nación del mundo con más dosis suministradas.

"Brasil está haciendo su papel, es uno de los países que mejor hace su papel en lo relacionado con la vacuna", aseguró el líder de la ultraderecha brasileña, durante la transmisión en vivo que todos los jueves realiza por las redes sociales.

No obstante, cuando se tiene en cuenta la aplicación de vacunas contra la covid por cada 100.000 habitantes, Brasil cae a la posición 57, según el ránking de inmunización mundial que diariamente actualiza el periódico New York Times.

La vacunación para los más de 210 millones de habitantes del país comenzó el pasado 17 de enero y, según el jefe de Estado, hasta la fecha se han distribuido unos 24 millones de dosis.

Sin embargo, ha sido un proceso lento que incluso ha llevado a que varias ciudades capitales hayan tenido que parar el proceso de inmunización no una, sino hasta dos veces, por la falta de dosis listas.

Para el plan nacional de inmunización, el Gobierno de Bolsonaro solo apostó por una vacuna, la desarrollada conjuntamente por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford -de la que compró 222,4 millones de dosis-, pero con el tiempo tuvo que bajar la cabeza y negociar con otros laboratorios que en principio habían sido rechazados por el líder ultraderechista.

Tal fue el caso de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, rechazada por Bolsonaro solo por el hecho de haber sido elaborada en el país asiático, pero que terminó por ser la primera en aplicarse en el país y de la que más dosis se han distribuido hasta el momento en todo Brasil.

Según el Ministerio de Salud, el Gobierno de Bolsonaro ha comprado un total de 562 millones de vacunas de varios laboratorios, incluidas aquellas que ya son producidas en Brasil (la de Astrazéneca/Oxford y la del laboratorio Sinovac).

Con más de 287.500 muertes por covid y 11,7 millones de contagios, Brasil es actualmente el epicentro global de la pandemia.