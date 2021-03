AMP.- Fútbol/Liga Europa.- Granada-United y Dinamo Zagreb-Villarreal en cuartos de final de la Liga Europa

19/03/2021 El Villarreal CF se medirá al Dinamo de Zagreb y el Granada CF al Manchester United en los cuartos de final de la UEFA Liga Europa 2020/21 DEPORTES UEFA



BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



El Villarreal CF se medirá al Dinamo de Zagreb en los cuartos de final de la Liga Europa, en un cruce complicado que ha deparado un sorteo que ha emparejado al otro equipo español, el Granada CF, con el Manchester United inglés, un hueso duro de roer.



El 'Submarino amarillo' viene de eliminar al Dinamo de Kiev ucraniano en los cuartos de final, por un global de 4-0, y se medirá ahora al Dinamo de Zagreb croata en cuartos, con la vuelta en el Estadio de la Cerámica.



Un cruce en principio asequible para el Villarreal de Unai Emery, quien ya ganó esta competición con el Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015 y 2016) y quiere repetir ahora siendo capitán del 'Submarino'. Los croatas, eso sí, vienen de dar la sorpresa eliminando al Tottenham Hotspur de José Mourinho.



Remontaron el 2-0 adverso de la ida con un 'hat-trick' de su estrella Mislav Orsic, una de las perlas del país y de un equipo con seguro en la portería, con Dominik Livakovic, y mucho talento croata en el central Josko Gvardiol o el delantero Bruno Petkovic.



Aunque peor suerte tuvo el Granada CF, que continuará su sueño europeo ante el Manchester United. Tras eliminar previamente al Molde noruego por un ajustado 2-3, tendrá otra oportunidad de seguir haciendo historia aunque, sin duda, ante uno de los 'cocos' del sorteo.



Los nazaríes debutan en esta Liga Europa y lo están haciendo muy bien. Tras una larga fase previa, se clasificaron en la fase de grupos y, en su camino a la final, han despachado ya a Nápoles y Molde, en ambos casos con un 2-3 de global.



Sin nada que perder y "sin complejos", los de Diego Martínez recibirán en la ida al United y deberán jugarse el posible pase a 'semis' en Old Trafford. Palabras mayores, a la par que una ilusión que no se perderá en Granada pase lo que pase.



Los 'red devils', segundos en la Premier League y ya muy lejos de su gran rival, el City de Pep Guardiola, se centrarán en esta Liga Europa. Competición en la que han eliminado a Real Sociedad y Milan y en la que están mostrándose muy serios, liderados por el luso Bruno Fernandes, que ha devuelto la magia al 'Teatro de los Sueños'.



Por otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta se medirá al Slavia de Praga checo. Los 'gunners', que sufrieron ante el Benfica en dieciseisavos de final, vienen de eliminar con más holgura al Olympiakos griego. El Slavia, sorpresa ya en la fase de grupos, es el 'tapado' tras eliminar a Leicester, otro 'Premier', y Rangers.



El otro cruce de cuartos de final retará a dos clásicos como Ajax de Amsterdam y AS Roma. Los 'ajaccied', que vienen de la 'Champions', se han topado con Lille y Young Boys y han solventado sin problemas esas eliminatorias. Ahora suben de nivel ante la Roma, que ha vapuleado a Braga y Shakhtar Donetsk.



Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 8 de abril, mientras que los de vuelta se resolverán el 15 del mismo mes. Además, los encuentros de ida de semifinales se jugarán el 29 de abril y los de vuelta el 6 de mayo.



La final, por su parte, tendrá lugar el miércoles 26 de mayo en el Gdansk Arena de Gdansk (Polonia). El sorteo, en la sede de la UEFA de Nyon (Suiza), tuvo como mano inocente al jugador francés Gaël Clichy, actualmente en el Servette FC suizo.



--ELIMINATORIAS DE CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA EUROPA.



GRANADA (ESP) - Manchester United (ING).



Arsenal (ING) - Slavia de Praga (RCH).



Ajax (HOL) - Roma (ITA).



Dinamo de Zagreb (CRO) - VILLARREAL (ESP).