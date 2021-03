Alessandro Lequio recuerda a Aless en su primer día del Padre sin él

13/09/2020 ALESS LEQUIO CON SU PADRE, ALESSANDRO LEQUIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Días complicados para Ana Obregón y Alessandro Lequio. Tan sólo un día después del 66 cumpleaños de la actriz, este viernes se celebra el Día del Padre. Una fecha muy especial que el colaborador de "El programa de Ana Rosa" vive por primera vez sin Aless y que, como imaginamos, no estará siendo fácil para el italiano.



Muy unido al joven, Alessandro siempre ha confesado que, además de su hijo Aless era su mejor amigo y su gran confidente. Cuando se acaban de cumplir 10 meses de su fallecimiento, e intentando continuar con su día a día volcado en su hija Ginevra Ena y en su trabajo en televisión, el italiano no puede ocultar lo que echa de menos al fruto de su amor con Ana Obregón y es habitual que realice su particular homenaje compartiendo en sus redes sociales diferentes fotografías inéditas que demuestran la unión especial que había entre padre e hijo.



Y hoy, Día del Padre, el primero sin Aless, Alessandro ha sacado fuerzas de flaqueza y ha publicado una fotografía inédita en la que se aprecia la complicidad y el amor que tenía tanto él por su hijo como su hijo por él. Una imagen en la que el italiano, tumbado en el cesped, recibe un tierno beso de su pequeño, que por entonces no tendría más de tres añitos.



Un precioso recuerdo que nos ha engocido el corazón y que Ana Obregón no ha tardado en comentar: "Te adoraba y te adora", ha escrito la bióloga, hablando en presente de un Aless que ha dejado un hueco imposible de llenar en sus padres que, más unidos que nunca, intentan continuar su vida sin él.



A buen seguro tanto Ginevra como Clemente - los otros hijos del italiano - y su mujer, María Palacios, intentarán que Alessandro tenga el mejor día del Padre posible, aunque sin Aless nunca será lo mismo.