Alejandra Rubio vuelve a mostrar su apoyo a Rocío Carrasco tras la noticia de su intento se suicidio

04/03/2021 Alejandra Rubio, este fin de semana en "Viva la vida" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 19 (CHANCE)



La docuserie protagonizada por Rocío Carrasco promete dar mucho pero que mucho que hablar. Y es que, a pesar de que 'Rocío, la verdad para seguir viva' no se estrena hasta este domingo, el programa 'Sálvame' ha revelado pequeños adelantos del contenido de la serie que nos han dejado totalmente conmocionados.



Este jueves, en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, se desvelaba que, "hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo".



Una noticia inesperada e impactante sobre la que hemos preguntado a Alejandra Rubio. Las Campos son una segunda familia para Rocío Carrasco, que en más de una ocasión ha confesado que María Teresa es como una madre para ella, al igual que Terelu y Carmen son como hermanas. ¿Sabía el mediático clan que la hija de Rocío Jurado había intentado suicidarse?



Abandonando con su prima Carmen - hija de Carmen Borrego - la casa de Terelu tras ver 'Sálvame' en familia, Alejandra se muestra discreta y asegurando que "no quiero decir nada", confiesa que prefiere mantenerse al margen en este espinoso asunto: "Lo siento, no voy a decir nada. Lo siento, de verdad". Eso sí, asegura que ahora Rociíto "está bien"



Sin embargo, y pese a no pronunciarse sobre el intento de suicidio de Rocío, sí le muestra todo su apoyo por dar este paso al frente y decidirse a contar su verdad después de 25 años de silencio. "A mí me parece muy bien, ya lo dije ayer", afirma.



Muy cauta, Alejandra evita comentar las declaraciones de Antonio David asegurando que la docuserie es una estafa - "no voy a hablar de él tampoco" - ni valorar si las confesiones de Rocío pueden suponer un acercamiento con sus hijos o una ruptura total: "en eso no opino".



En su línea, la joven tampoco se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Ortega Cano y Amador Mohedano sobre la reaparición mediática de Rocío, pero sí confirma que Las Campos verán la docuserie con un "por supuesto" que no deja lugar a dudas.