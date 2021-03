Aaron Wise lidera el Honda Classic con colombiano Villegas en grupo de cabeza

Con una segunda ronda seguida de seis bajo par, el golfista estadounidense Aaron Wise tomó el viernes el liderato del torneo PGA Honda Classic con el colombiano Sebastián Villegas a seis golpes de distancia.

Wise, nacido en Sudáfrica hace 24 años, sumó dos eagles, cinco birdies y tres bogeys para repetir una tarjeta de 64 golpes en la segunda jornada en el PGA National de Palm Beach Gardens (Florida).

"Estoy jugando muy bien", dijo Wise. "Desde el tee, he golpeado muy bien y mi juego con los hierros se ha ajustado".

Con un total de 128 golpes, el estadounidense igualó el mejor inicio en 36 hoyos de su carrera y también el de la historia del torneo, que había establecido previamente Dan Pohl en 1989.

Con una tarjeta de 70 golpes, el australiano Matt Jones cayó de la primera a la segunda posición, que comparte con el estadounidense Brandon Hagy, a tres golpes de diferencia de Wise.

Por su parte el colombiano Sebastián Villegas brilló el viernes con 65 golpes, cinco bajo par, y se ubica en el 9º lugar a seis golpes del liderato.

"Me encanta este campo y, sí, hoy he jugado bien", se felicitó el jugador de Medellín.

"No tuve un buen comienzo pero lo conseguí en los últimos nueve hoyos y eso es increíble", afirmó. "Sé que no he tenido un buen comienzo de año, pero sigo mejorando".

El chileno Joaquín Niemann, de su lado, arrancará el fin de semana en el puesto 16 después de un recorrido de 67 golpes.

Los estadounidense Dustin Johnson y Justin Thomas y el español Jon Rahm, los tres primeros clasificados del ranking PGA, no participan en este evento.

Clasificación del torneo PGA Honda Classic tras la segunda ronda del viernes (par 70):

1. Aaron Wise (USA) 128 (64-64)

2. Brandon Hagy (USA) 131 (69-62)

. Matt Jones (AUS) 131 (61-70)

4. Sam Ryder (USA) 132 (69-63)

5. Denny McCarthy (USA) 133 (68-65)

. Scott Harrington (USA) 133 (66-67)

. Shane Lowry (IRL) 133 (67-66)

. Russell Henley (USA) 133 (64-69)

9. Camilo Villegas (COL) 134 (69-65)

10. Stewart Cink (USA) 135 (71-64)

. Brice Garnett (USA) 135 (71-64)

. Harry Higgs (USA) 135 (68-67)

. Cameron Tringale (USA) 135 (67-68)

. Zach Johnson (USA) 135 (67-68)

. Robert Streb (USA) 135 (69-66)

..

16. Joaquín Niemann (CHI) 136 (69-67)

gbv/gfe