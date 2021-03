101-93. Inspiración encestadora de Lillard supera doble-doble de Williamson

Lillard, que anotó 21 puntos en el primer cuarto y acabó el partido con seis triples, también logró seis rebotes, pero no repartió ninguna asistencia y perdió siete balones. EFE/EPA/BUTCH DILL/Archivo

Portland (EE.UU.), 18 mar (EFE).- El base Damian Lillard volvió a ser una máquina de hacer puntos y con 36 lideró a los Trail Blazers de Portland, que vencieron por 101-93 ante los Pelicans de Nueva Orleans.

Lillard, que anotó 21 puntos en el primer cuarto y acabó el partido con seis triples, también logró seis rebotes, pero no repartió ninguna asistencia y perdió siete balones.

El martes, Portland estaba por detrás de Nueva Orleans por 17 puntos a mitad del último cuarto, pero recuperó la desventaja y lo ganó con los tiros libres de Lillard cuando quedaban 1,2 segundos para el final.

Lillard terminó el partido con un doble-doble de 50 puntos y 10 asistencias, el máximo de la temporada, y acertó 18 de 18 desde la línea de personal.

El jueves retomó donde lo dejó, con 15 de los primeros 20 puntos de los Trail Blazers. Logró cinco de sus seis triples en el primer cuarto cuando Portland construyó una ventaja de 31-23 que sería clave.

Lillard tiene más de 16.000 puntos como profesional, uniéndose a los aleros Kevin Durant y LeBron James como los únicos jugadores con tantos puntos en sus primeras nueve temporadas en la NBA.

Mientras que el entrenador de los Trail Blazers, Terry Stotts, está a dos victorias de la número 500 de su carrera.

El pívot turco suizo Enes Kanter mantuvo su condición de líder en el juego interior al aportar un doble-doble de 16 puntos, 13 rebotes y dos recuperaciones de balón.

El veterano ala-pívot de origen puertorriqueño Carmelo Anthony llegó a los 15 tantos, además de capturar dos rebotes y repartir dos asistencias que ayudaron al triunfo de los Trail Blazers (24-16), que volvieron a empatar con los Denver Nuggets, que descansaron en el segundo puesto de la División Noroeste y en el quinto lugar de la Conferencia Oeste.

El ala-pívot franquicia de los Pelicans Zion Williamson también brilló en el juego individual al conseguir un doble-doble de 26 puntos y 10 que le permitieron estar al frente del equipo de Nueva Orleans

Zion Williamson anotó 26 puntos y 10 rebotes para su décimo doble-doble de la temporada para Nueva Orleans, pero no fue suficiente a la hora de evitar la derrota, la segunda consecutiva, que le costó bajar a 17-24 su marca global.

Tampoco los 19 tantos que aportó el ala-pívot Brandon Ingram ni los 15 del base Lonzo Ball, que también dio ocho asistencias y capturó cuatro rebotes.

El pívot español Willy Hernangómez no jugó con los Pelicans por decisión del entrenador Stan Van Gundy.