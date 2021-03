1-2. Jean y Jeison dejan al Pasto con todo el botín del campo de Equidad

John García (d) de La Equidad disputa un balón con Esneyder Mena de Deportivo Pasto hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre La Equidad y Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 18 mar (EFE).- Los goles de Jean Fuentes y Jeison Medina bastaron este jueves al Deportivo Pasto para derrotar a domicilio por 1-2 a La Equidad y sacar la mejor ventaja en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

Los Volcánicos fueron dominados en buena parte del partido por su rival, pero jugaron a aprovechar los errores para llevarse un gran botín de la capital ante un rival que tendrá que remar contracorriente, si quiere cambiar la historia adversa y pasar a la novedosa fase de grupos del torneo.

El partido de vuelta se jugará el 8 de abril en el estadio Libertad, casa del conjunto tricolor.

La Equidad salió a atacar con todo y consiguió abrir el marcador muy rápido, al minuto nueve, cuando el lateral izquierdo Andrés Correa mandó un centro preciso que aprovechó el centrocampista venezolano Jean Fuentes, que cabeceó solo en el área tricolor.

Los capitalinos mantuvieron el dominio tras la anotación bajo el liderazgo de los volantes Larry Angulo y Pablo Lima, uruguayo que sustituyó al minuto 18 al capitán Stalin Motta, que se lesionó.

Sin embargo, cuando más controlado parecía el partido por los locales, el Pasto igualó a través de una jugada individual de Ederson Moreno, quien tiró un centro para Jeison Medina que no pudo rematar porque el central John García, en su afán por despejar, metió el balón en su propia puerta con un cabezazo al minuto 35.

El equipo visitante se metió el partido y, sin ser muy profundo igualó las cargas, algo que mantuvo en la segunda etapa, mientras que su rival no volvió a ser claro.

Para tratar de retomar el buen rumbo del primer tiempo, el técnico de La Equidad, Alexis García, rompió la línea de tres en la defensa y sacó al venezolano Fuentes para meter al creativo Kevin Salazar, buscando retomar el control.

Sin embargo el Pasto fue el que consiguió el 1-2 definitivo en una descolgada en la que el delantero Ray Vanegas mandó un pase largo para Medina, que le ganó en velocidad a los centrales rivales y sacó un remate que venció la floja resistencia que trato de imponer el portero Cristian Bonilla.

Los visitantes, con el marcador a su favor, mantuvieron el control y la única oportunidad clara de La Equidad para igualar llegó en un centro del extremo Hansel Zapata que cabeceó Omar Duarte. La pelota no entró pese a que pegó en los dos verticales.

En la última jugada del partido fue expulsado el central Jean Pestaña por doble amonestación y el equipo terminó con nueve en la cancha porque el lateral Walmer Pacheco fue trasladado en los minutos finales a un hospital por un choque que lo dejó inconsciente.

- Ficha técnica:

1. La Equidad: Cristian Bonilla; Walmer Pacheco, John García, Jean Fuentes (m.60, Kevin Salazar), Jean Pestaña, Andrés Correa (m.70, Omar Duarte); Stalin Motta (m.18, Pablo Lima), Larry Angulo (m.70, Matheo Castaño), Daniel Mantilla (m.70, Hansel Zapata), Amaury Torralvo y Diego Erazo.

Entrenador: Alexis García.

2. Deportivo Pasto: Diego Martínez; Esneyder Mena, Cristian Tovar, Hernán Pertuz, Leonardo Aponte (m.46, Tomás Maya); Ederson Moreno (m.78, Andrés Montero), Francisco Rodríguez, Almir Soto (m.60, Luis Pérez), Miguel Camargo (m.59, César Quintero); Ray Vanegas (m.68, Dubán Palacio) y Jeison Medina.

Entrenador: Diego Corredor.

Goles: 1-0, m.9: Jean Fuentes. 1-1, m.35: John García en propia puerta. 1-2, m.65: Jeison Medina.

Árbitro: Carlos Ortega expulsó a Jean Pestaña y amonestó a Leonardo Aponte, Diego Martínez, Jeison Medina y Andrés Montero.

Incidencias: Partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana jugado sin público en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.